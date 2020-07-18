Заболеваемость COVID-19 в Украине остается высокой - более 800 человек за сутки

Общее количество заболевших за время эпидемии в стране превысило отметку в 58 000

Суточная заболеваемость в Украине четвертый день подряд составляет более 800 новых заболевших ежедневно. Об этом сообщается на официальном сайте Совета нацбезопасности и обороны.

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За последние сутки в стране появилось еще 847 заболевших. Таким образом динамика заболеваемости за последний месяц выглядит циклично: количество зарегистрированных новых пациентов чуть уменьшается после выходных, выходя на ежедневный уровень в 800-900 заболевших к середине недели.

Самое большое количество заболевших COVID-19 за все время было зафиксировано во Львовской области - 7891 человек (за последние сутки +137 случаев), на втором месте Киев - 6797 человек (за последние сутки +108), на третьем - Черновецкая область и 5289 заболевших (за последние сутки +27).

Кроме того, за прошедшие сутки выздоровели 756 пациентов, умер 21 человек.

За все время коронавирусной эпидемии в Украине зарегистрировали 58 111 заболевших, 1477 пациентов умерли, а 30 525 - выздоровели. Болеет COVID-19 на сегодняшний день 26 109 украинцев.

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Дарья Мостовая

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