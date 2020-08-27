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Задержания, аресты и пытки. ООН опубликовала новый доклад по Крыму и Донбассу

27.08.2020, 14:45
Задержания, аресты и пытки. ООН опубликовала новый доклад по Крыму и Донбассу - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

ООН документирует нарушения прав человека по уголовным делам в контексте конфликтов на востоке Украины и в Крыму уже шесть лет

Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека сегодня опубликовало новый доклад о нарушениях прав человека в Крыму и на Донбассе.

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Незаконные задержания и содержание под стражей, длительные судебные процессы, отсутствие доступа к адвокатам, пытки и жестокое обращение - самые распространенные нарушения на временно оккупированных Россией территориях, говорится в докладе.

"На территории, которая контролируется самопровозглашенными "республиками", УВКПЧ установило, что ни "законодательство", ни практика его применения не обеспечивают права на справедливый суд", - сообщили в ООН.

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В докладе зафиксированы случаи, когда Россия не обеспечивала защиту права на справедливое судебное разбирательство и нарушала гарантии надлежащей правовой процедуры в Крыму.

В документе также отмечается, что "не известно ни об одном случае, где бы правоохранительные органы эффективно расследовали незаконные задержания или привлекали виновных к ответственности или  где сообщения и жалобы задержанных о пытках были бы расследованы".

Доклад основывается на 673 детальных интервью с жертвами и свидетелями нарушений прав человека, результатах мониторинга 1280 судебных заседаний и изучения более чем 3300 судебных решений и других соответствующих материалов.

Наталия Софиенко
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