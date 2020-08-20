В Крыму ФСБ задержала украинского добровольца. Прокуратура завела дело

Украинца задержали так званные региональные представители ФСБ России, отметили в прокуратуре

Прокуратура Автономной Республики Крым открыла дело в связи с задержанием на полуострове украинца за якобы участие в добровольческом крымскотатарском батальоне имени Номана Челебиджихана. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры.

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В ведомстве отмечают, что открыты производства из-за незаконного задержания украинского добровольца, а также из-за незаконного обыска по месту его жительства в Кировском районе Крыма. Устанавливаются лица, причастные к задержанию.

По данным ведомства, добровольца задержали сотрудники незаконно созданного органа "УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю". В ФСБ подтвердили арест и отметили, что украинцу грозит до 15 лет тюрьмы за участие в "незаконном вооруженном формировании".

СПРАВКА. Батальон имени Номана Челебиджихана - добровольческое крымскотатарское формирование. Участники батальона принимали активное участие в блокаде на административной границе с оккупированным Крымом в 2016 году.

30 июля, спецслужбы РФ во временно оккупированном Крыму показали видео "задержания украинского шпиона" в Севастополе: тот якобы служил на Черноморском флоте РФ

Наталия Софиенко

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