В Крыму ФСБ задержала украинского добровольца. Прокуратура завела дело
Украинца задержали так званные региональные представители ФСБ России, отметили в прокуратуре
Прокуратура Автономной Республики Крым открыла дело в связи с задержанием на полуострове украинца за якобы участие в добровольческом крымскотатарском батальоне имени Номана Челебиджихана. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры.
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В ведомстве отмечают, что открыты производства из-за незаконного задержания украинского добровольца, а также из-за незаконного обыска по месту его жительства в Кировском районе Крыма. Устанавливаются лица, причастные к задержанию.
По данным ведомства, добровольца задержали сотрудники незаконно созданного органа "УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю". В ФСБ подтвердили арест и отметили, что украинцу грозит до 15 лет тюрьмы за участие в "незаконном вооруженном формировании".
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