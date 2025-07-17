Задержан "смотрящий" за югом Украины Наум. Действовал в интересах России – видео

Наума взяли под стражу (Фото: Нацполиция)

Арестован "смотрящий" за югом Украины по прозвищу Наум (Игорь Науменко). Как сообщили в Нацполиции, мужчина координировал преступные структуры, контролировал колонии и требовал миллионы в интересах России.

Отмечается, что Наум – ключевая фигура в построении преступной вертикали на территории Николаевской, Одесской и Херсонской областей. Он имел влияние на криминальную среду регионов и места лишения свободы.

По данным правоохранителей, Наум в колониях через подконтрольных лиц назначал "смотрящих", контролировал "черную кассу", координировал оборот наркотиков и организовывал давление на заключенных и их родных.

Мужчину официально признавали российские "воры в законе", такие как Шакро Молодой, Коба Руставский, Гилани Седой и другие. Он отчитывался им о своей деятельности и передавал часть криминальных доходов. Через эти связи Наум получил статус "положенца", то есть имел право влиять на уголовные процессы в колониях юга Украины.

Правоохранители провели 50 обысков в четырех регионах. Науму сообщили о подозрении за установление и распространение преступного влияния и вымогательство в особо крупных размерах. Его взяли под стражу. Также подозрения получили бывший и действующий "смотрящие" за Николаевским следственным изолятором.

Фото: Нацполиция

Игорь Науменко

Установлены факты преступного влияния Наума. В частности, попытки рейдерского захвата агропредприятия. Бизнесмену, который отказался действовать по указаниям подозреваемого, поставили ультиматум: или $550 000, или он добровольно передает имущественный комплекс в Одесской области и 60 грузовиков. Мужчине угрожали устроить "проблемы", если он откажется.

Также зафиксированы масштабные злоупотребления в СИЗО и колониях. По информации правоохранителей, Наум требовал деньги у задержанного, который не признал воровских "правил", угрожая и запугивая его. В результате давления потерпевший передал фигуранту дела более 86 000 грн. Деньги прислала его мать на счета, которые были оформлены на подставных лиц, или пополняла телефоны "смотрящих".

Науму может грозить до 15 лет за решеткой с конфискацией имущества в случае доказания судом вины.

Фото: Нацполиция

Фото: Нацполиция

Фото: Нацполиция

Фото: Нацполиция

Фото: Нацполиция