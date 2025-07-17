Затримано "смотрящего" за півднем України Наума. Діяв в інтересах Росії – відео

Наум через зв'язки з російським кримінальним світом отримав статус "положенця" на півдні України

Наума взяли під варту (Фото: Нацполіція)

Заарештовано "смотрящего" за півднем України на прізвисько Наум (Ігор Науменко). Як повідомили в Нацполіції, чоловік координував злочинні структури, контролював колонії та вимагав мільйони в інтересах Росії.

Зазначається, що Наум – ключова фігура у побудові злочинної вертикалі на території Миколаївської, Одеської та Херсонської областей. Він мав вплив на кримінальне середовище регіонів і місця позбавлення волі.

За даними правоохоронців, Наум в колоніях через підконтрольних осіб призначав "смотрящих", контролював "чорну касу", координував обіг наркотиків і організовував тиск на ув’язнених та їхніх рідних.

Чоловіка офіційно визнавали російські "воры в законе", такі як Шакро Молодой, Коба Руставський, Гілані Сєдой та інші. Він звітував їм про свою діяльність та передавав частину кримінальних доходів. Через ці зв'язки Наум отримав статус "положенця", тобто мав право впливати на кримінальні процеси в колоніях півдня України.

Правоохоронці провели 50 обшуків у чотирьох регіонах. Науму повідомили про підозру за встановлення та поширення злочинного впливу та вимагання в особливо великих розмірах. Його взяли під варту. Також підозри отримали колишній та чинний "смотрящі" за Миколаївським слідчим ізолятором.

Фото: Нацполіція

Ігор Науменко "Наум" (Фото: Новини N)

Встановлені факти злочинного впливу Наума. Зокрема, спроби рейдерського захоплення агропідприємства. Бізнесмену, який відмовився діяти за вказівками підозрюваного, поставили ультиматум: або $550 000, або він добровільно передає майновий комплекс в Одеській області та 60 вантажівок. Чоловіку погрожували влаштувати "проблеми", якщо він відмовиться.

Також зафіксовані масштабні зловживання у СІЗО та колоніях. За даними правоохоронців, Наум вимагав гроші у затриманого, який не визнав злодійських "правил", погрожуючи та залякуючи його. Через тиск потерпілий передав фігуранту справи понад 86 000 грн. Гроші надіслала його мати на рахунки, які були оформлені на підставних осіб, або поповнювала телефони "смотрящих".

Науму може загрожувати до 15 років за ґратами з конфіскацією майна в разі доведення судом провини.

Фото: Нацполіція

Фото: Нацполіція

Фото: Нацполіція

Фото: Нацполіція

Фото: Нацполіція