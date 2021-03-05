UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Закарпатская область усиливает карантин: список ограничений

05.03.2021, 17:49
Закарпатская область усиливает карантин: список ограничений - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

В отдельных населенных пунктах Закарпатской области будут введены дополнительные ограничения из-за критической ситуации с распространением коронавируса. Об этом говорится в сообщении Закарпатской ОГА.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

За минувшие сутки медики диагностировали COVID-19 у 748 закарпатцев.

"Ситуация в области критическая, больницы заполнены на 81%. Учитывая тенденцию последних дней в наших медицинских учреждениях не останется ни одной свободной койки. Впереди выходные. Нам срочно нужно разорвать эту цепь инфицирования", – сказал глава ОГА Анатолий Полосков.

Региональная комиссия по ТЭБ и ЧС приняла решение ввести в населенных пунктах области, где сложилась неблагополучная эпидемическая ситуация, дополнительные ограничения.

Запрещается:

- работа общепита (кроме адресной доставки и заказов на вынос);

- прием посетителей в торгово-развлекательных центрах;

- прием посетителей в других учреждениях развлекательной деятельности;

- прием посетителей в сфере торгового и бытового обслуживания;

- осуществление деятельности по предоставлению финансовых услуг;

- прием посетителей учреждениями культуры и проведение культурных массовых мероприятий;

- прием в спортивных залах, фитнес-центрах, бассейнах посетителей, кроме спортсменов национальных сборных команд Украины;

- проведение всех массовых мероприятий, кроме официальных спортивных, при условии соблюдения соответствующих санитарных и противоэпидемических мер;

- работа предприятий общественного питания и мест для питания в отелях с 11:00 до 6:00 часов следующих суток;

- деятельность непродовольственных рынков;

- посещение учебных заведений независимо от формы собственности, кроме учреждений дошкольного образования, специальных учебных заведений и учащихся 1-4 классов учреждений общего среднего образования.

В каких именно населенных пунктах вводятся указанные меры, пока неизвестно, сейчас местные комиссии ТЭБ и ЧС принимают решения.

  • 3 марта Министерство здравоохранения обновило список областей, попавших в красную оранжевую и желтую карантинные зоны. В красной зоне оказались: Житомирская, Ивано-Франковская и Черновицкая области.
  • Сегодня глава МОЗ Максим Степанов заявил, что в красную карантинной зоне в скором времени может оказаться семь областей – Винницкая, Николаевская, Львовская и Закарпатская области могут тоже попасть туда по разным показателям. 
Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
закарпатье карантин   COVID-19
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Керівник складу IT
Киев Група компаній "ЛІГА"
Директор з продажів (ритейл/послуги)
Киев Група компаній "ЛІГА"
Digital-маркетолог
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 