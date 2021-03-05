Закарпатская область усиливает карантин: список ограничений
В отдельных населенных пунктах Закарпатской области будут введены дополнительные ограничения из-за критической ситуации с распространением коронавируса. Об этом говорится в сообщении Закарпатской ОГА.
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За минувшие сутки медики диагностировали COVID-19 у 748 закарпатцев.
"Ситуация в области критическая, больницы заполнены на 81%. Учитывая тенденцию последних дней в наших медицинских учреждениях не останется ни одной свободной койки. Впереди выходные. Нам срочно нужно разорвать эту цепь инфицирования", – сказал глава ОГА Анатолий Полосков.
Региональная комиссия по ТЭБ и ЧС приняла решение ввести в населенных пунктах области, где сложилась неблагополучная эпидемическая ситуация, дополнительные ограничения.
Запрещается:
- работа общепита (кроме адресной доставки и заказов на вынос);
- прием посетителей в торгово-развлекательных центрах;
- прием посетителей в других учреждениях развлекательной деятельности;
- прием посетителей в сфере торгового и бытового обслуживания;
- осуществление деятельности по предоставлению финансовых услуг;
- прием посетителей учреждениями культуры и проведение культурных массовых мероприятий;
- прием в спортивных залах, фитнес-центрах, бассейнах посетителей, кроме спортсменов национальных сборных команд Украины;
- проведение всех массовых мероприятий, кроме официальных спортивных, при условии соблюдения соответствующих санитарных и противоэпидемических мер;
- работа предприятий общественного питания и мест для питания в отелях с 11:00 до 6:00 часов следующих суток;
- деятельность непродовольственных рынков;
- посещение учебных заведений независимо от формы собственности, кроме учреждений дошкольного образования, специальных учебных заведений и учащихся 1-4 классов учреждений общего среднего образования.
В каких именно населенных пунктах вводятся указанные меры, пока неизвестно, сейчас местные комиссии ТЭБ и ЧС принимают решения.
- 3 марта Министерство здравоохранения обновило список областей, попавших в красную оранжевую и желтую карантинные зоны. В красной зоне оказались: Житомирская, Ивано-Франковская и Черновицкая области.
- Сегодня глава МОЗ Максим Степанов заявил, что в красную карантинной зоне в скором времени может оказаться семь областей – Винницкая, Николаевская, Львовская и Закарпатская области могут тоже попасть туда по разным показателям.
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