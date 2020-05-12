Заморозки, снег и штормовое предупреждение: где ухудшится погода - карта

Фото: depositphotos.com

12 мая в Украине холодный атмосферный фронт принесет осадки в виде дождя и мокрого снега. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Мокрый снег возможен во Львовской, Закарпатской, Волынской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Ровенской областях. В Карпатах - сильный снег и метель", - отметила Диденко.

Карта погоды на 12 мая (фото - meteo.gov.ua)

По ее словам, неблагоприятную погоду усилят штормовые порывы северо-западного ветра.

Присоединяйтесь к Instagram Liga.net - здесь только то, о чем вы не можете не знать

Она уточнила, что в северных областях, центре, а во второй половине дня на юге, ожидаются дожди местами грозы.

В большинстве областей + 17, + 21 градусов, на востоке и юге до + 22, + 25 градусов.

В Киеве и области - атмосферный фронт и штормовое предупреждение. "12 мая порывы ветра и шквалы 15-20 м/с, днем грозы, в отдельных районах град", - сообщили в Укргидрометцентре.

Синоптик подчеркнула, что в ночь на среду, 13 мая, ожидаются заморозки на западе, севере и центре.

снегом замело горные перевалы при въезде на Закарпатье. 6 мая

Читайте также: Ухудшение погоды. В Киеве прогнозируют шквалы и грозы, по стране – заморозки