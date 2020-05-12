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Заморозки, снег и штормовое предупреждение: где ухудшится погода - карта

Заморозки, снег и штормовое предупреждение: где ухудшится погода - карта - Фото
Фото: depositphotos.com
12.05.2020, 10:37

На сегодня объявлено штормовое предупреждение по Киеву и области

12 мая в Украине холодный атмосферный фронт принесет осадки в виде дождя и мокрого снега. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

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"Мокрый снег возможен во Львовской, Закарпатской, Волынской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Ровенской областях. В Карпатах - сильный снег и метель", - отметила Диденко.

Карта погоды на 12 мая

Карта погоды на 12 мая (фото - meteo.gov.ua)

По ее словам, неблагоприятную погоду усилят штормовые порывы северо-западного ветра.

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Она уточнила, что в северных областях, центре, а во второй половине дня на юге, ожидаются дожди местами грозы.

В большинстве областей + 17, + 21 градусов, на востоке и юге до + 22, + 25 градусов.

В Киеве и области - атмосферный фронт и штормовое предупреждение. "12 мая порывы ветра и шквалы 15-20 м/с, днем грозы, в отдельных районах град", - сообщили в Укргидрометцентре.

Синоптик подчеркнула, что в ночь на среду, 13 мая, ожидаются заморозки на западе, севере и центре.

  • 6 мая снегом замело горные перевалы при въезде на Закарпатье.

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Арина Толина
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Наталья Диденко погода снег заморозки штормовое предупреждение карта
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