Защита от мин и бронекапсулы: Минобороны рассказало о новых машинах для ВСУ
В 2025 году Вооруженные Силы Украины получили на 25% больше специальных бронированных автомобилей, чем в 2024 году. Об этом сообщил министр обороны Денис Шмыгаль.
По словам главы Минобороны, речь идет о колесных бронеавтомобилях различных моделей как украинского, так и иностранного производства. Они предназначены для выполнения широкого спектра тактических задач на поле боя: перевозки грузов и личного состава, огневой поддержки подразделений, медицинской эвакуации и так далее.
Часть этих бронеавтомобилей изготовлена по схеме MRAP (Mine Resistant Ambush Protected – защита от мин и засад). Они имеют V-образное днище, которое позволяет рассеивать энергию взрыва, и специальные амортизирующие сиденья.
Эти бронеавтомобили конструктивно состоят из монолитной бронекапсулы и внешних взрывопоглощающих агрегатов: колес, шасси, двигателя.
- 27 декабря сообщалось, что Минобороны планирует внедрить цифровой учет топлива для военных.
- 30 декабря 2025 года Министерство обороны расширило подразделениям ВСУ возможности для закупок компонентов для дронов.
