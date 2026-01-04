Защита от мин и бронекапсулы: Минобороны рассказало о новых машинах для ВСУ

В прошлом году поставки бронеавтомобилей в подразделения ВСУ выросли на четверть

Бронеавтомобиль (Фото: Министерство обороны)

В 2025 году Вооруженные Силы Украины получили на 25% больше специальных бронированных автомобилей, чем в 2024 году. Об этом сообщил министр обороны Денис Шмыгаль.

По словам главы Минобороны, речь идет о колесных бронеавтомобилях различных моделей как украинского, так и иностранного производства. Они предназначены для выполнения широкого спектра тактических задач на поле боя: перевозки грузов и личного состава, огневой поддержки подразделений, медицинской эвакуации и так далее.

Часть этих бронеавтомобилей изготовлена по схеме MRAP (Mine Resistant Ambush Protected – защита от мин и засад). Они имеют V-образное днище, которое позволяет рассеивать энергию взрыва, и специальные амортизирующие сиденья.

Эти бронеавтомобили конструктивно состоят из монолитной бронекапсулы и внешних взрывопоглощающих агрегатов: колес, шасси, двигателя.