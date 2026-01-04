Захист від мін та бронекапсули: Міноборони розповіло про нові машини для ЗСУ
У 2025 році Збройні Сили України отримали на 25% більше спеціальних броньованих автомобілів, ніж у 2024 році. Про це повідомив міністр оборони Денис Шмигаль.
За словами глави Міноборони, йдеться саме про колісні бронеавтомобілі різних моделей як українського, так і іноземного виробництва. Вони призначені для того, щоб виконувати широкий спектр тактичних завдань на полі бою: перевезення вантажу та особового складу, вогнева підтримка підрозділів, медична евакуація тощо.
Частина цих бронеавто виготовлена за схемою MRAP (Mine Resistant Ambush Protected – захист проти мін і засідок). У них V-подібна форма дна, що дозволяє розсіювати енергію вибуху, та спеціальні амортизувальні крісла.
Ці бронеавто конструктивно складаються з монолітної бронекапсули і зовнішніх вибухопоглинальних агрегатів: коліс, шасі, двигуна.
