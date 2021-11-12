Завтра Украину накроют туманы, а на следующей неделе ожидаются дождь и снег – карта

На выходных почти всю Украину накроют туманы, передает пресс-служба Укргидрометцентра. На следующей неделе ожидаются дождь и снег, пишет синоптик Наталья Диденко в Facebook.

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В УГМЦ пишут, что туманы начнут формироваться уже сегодня на западе Украины. Зона туманов будет увеличиваться и завтра охватит почти всю страну, кроме крайнего востока.

Туманы будут держаться всю ночь и утро, а в отдельных районах Киевской, Полтавской, Черниговской и Черкасской областях задержатся на день, пишут синоптики. Вечером туманы переместятся на левобережную Украину, а на остальной территории страны будут локальными.

Синоптики предупреждают, что видимость в туманах будет меньше 500 метров, а в Карпатах – меньше 100. Водителям стоит быть очень осторожными или вообще не садиться за руль, говорят в УГМЦ.

Кроме того, в УГМЦ отмечают, что осенние туманы очень холодны. Диденко пишет, что на выходных температура воздуха будет +4+9°C, а в южных и западных областях +6+12°C. Однако она предупреждает, что с понедельника, 15 ноября, начнется похолодание почти по всей Украине.

Первые осадки ожидаются с 19 ноября, пишет Диденко. По ее словам, в большинстве областей пройдет дождь и снег.

На этой неделе на погоду в Украине влияли холодные массы, которые прорвались со стороны России.

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Марк Сировой

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