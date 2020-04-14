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Здоровье, деньги, маски, медпомощь. Украинцы ответили, что их тревожит – опрос

Здоровье, деньги, маски, медпомощь. Украинцы ответили, что их тревожит – опрос - Фото
Фото: depositphotos.com
14.04.2020, 18:29

КМИС провел опрос, в ходе которого украинцы рассказали, что их беспокоит больше всего в данный момент

Сейчас украинцы больше всего переживают из-за здоровья близких, цен на продукты, финансовых трудностей, проблем с покупкой средств индивидуальной защиты и получением медицинской помощи. Об этом стало известно по результатам опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.

Говоря о проблемах и сложностях, которые их сейчас беспокоят, респонденты чаще всего всего называли такие (можно было выбрать до трех ответов):

- переживают за здоровье близких - 36%;

- сильно выросли цены на продукты питания - 29%;

- возникли финансовые трудности - 26%;

- сложно купить средства индивидуальной защиты: маску, перчатки, жидкость для дезинфекции - 20%;

- опасаются, что не смогут получить медицинскую помощь в случае необходимости - 20%;

- сам (сама) боится заболеть - 13%;

- постоянно переживает из-за неопределенности ситуации - 13%;

- сложно сидеть дома и не выходить на улицу - 12%;

- нужно поехать в другой населенный пункт, а транспорт не ходит - 11%;

- нужно ездить на работу, а общественный транспорт почти не работает - 10%;

- отправили в неоплачиваемый отпуск - 5%;

- грозит потеря работы - 5%;

- стало сложно вести свою предпринимательскую деятельность - 5%;

- возникли сложности с покупкой продуктов питания и необходимых в быту вещей - 4%;

Кроме того, по результатам опроса: 

- 54% респондентов больше опасаются экономических последствий от введения карантина, чем эпидемии коронавируса (в марте - 43%);

- 26% больше опасаются эпидемии коронавируса в Украине (в марте - 34%);

- 13% не опасаются ли ни первого, ни второго, считая, что ситуация нормализуется в течение 1-2 месяцев (в марте - 14%).

Опрос проводил КМИС методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров с 7 по 11 апреля. Проведено 2000 интервью. Статистическая погрешность не превышает: 2,2% для показателей близких к 50%, 2,1% - для показателей близких к 25%, 1,4% - для показателей близких к 10%. Не учитываются АР Крым и отдельные районы Донецкой и Луганской областей.

Читайте также: Больше украинцев стало считать, что власть справляется с COVID-19 - опрос КМИС

Наталия Медведева
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