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Больше украинцев стало считать, что власть справляется с COVID-19 - опрос КМИС

Больше украинцев стало считать, что власть справляется с COVID-19 - опрос КМИС - Фото
Заседание Кабмина во время карантина (Фото: пресс-служба КМУ)
14.04.2020, 18:14

По сравнению с мартом число украинцев, которые считают, что власть успешно справляется с коронавирусной инфекцией, выросло на 6% и достигло 46%

46% украинцев считают, что власти успешно справляются с противодействием эпидемии коронавируса, это на 6% больше, чем в марте. Об этом говорят данные опроса Киевского международного института социологии.

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Очень успешными действия властей считают 4% опрошенных, скорее успешными - 42%, скорее не успешными - 28%, полностью не успешными - 15%. Затруднились с ответом 12%.

В марте баланс был иным - тогда, по опросу КМИС, успешными действия властей считали 40%, а не успешными - 48%.

При этом большинство уверено, что власть не справляется с обеспечением больниц тестами на коронавирус (65%), обеспечением медиков средствами защиты (70%), обеспечением средствами защиты населения (80%) и предотвращением экономических трудностей из-за эпидемии (66%).

Успешность действий власти против COVID-19 (Фото - КМИС)

Опрос проведен с 7 по 11 апреля 2020 года по телефону на основе случайной выборки мобильных номеров. В нем участвовали 2000 человек от 18 лет и старше по всей территории Украины, кроме временно оккупированных территорий. Погрешность выборки не более 2,2%.

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Денис Юдин
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