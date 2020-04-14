Больше украинцев стало считать, что власть справляется с COVID-19 - опрос КМИС

Заседание Кабмина во время карантина (Фото: пресс-служба КМУ)

46% украинцев считают, что власти успешно справляются с противодействием эпидемии коронавируса, это на 6% больше, чем в марте. Об этом говорят данные опроса Киевского международного института социологии.

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Очень успешными действия властей считают 4% опрошенных, скорее успешными - 42%, скорее не успешными - 28%, полностью не успешными - 15%. Затруднились с ответом 12%.

В марте баланс был иным - тогда, по опросу КМИС, успешными действия властей считали 40%, а не успешными - 48%.

При этом большинство уверено, что власть не справляется с обеспечением больниц тестами на коронавирус (65%), обеспечением медиков средствами защиты (70%), обеспечением средствами защиты населения (80%) и предотвращением экономических трудностей из-за эпидемии (66%).

Опрос проведен с 7 по 11 апреля 2020 года по телефону на основе случайной выборки мобильных номеров. В нем участвовали 2000 человек от 18 лет и старше по всей территории Украины, кроме временно оккупированных территорий. Погрешность выборки не более 2,2%.

2 апреля сообщалось , что по данным опроса КМИС, 40% украинцев считают, что власть успешно борется с эпидемией коронавируса

сообщалось На утро сегодня в Украине 3372 лабораторно подтвержденных случая COVID-19 , из них 98 летальных. Выздоровело 119 человек.

Начало пика эпидемии в Украине Минздрав ожидает с 17 апреля .

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