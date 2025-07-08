Зеленский ответил на петицию о декриминализации порно в Украине

Президент рассмотрел вопрос и отметил, что предложения, освещенные в петиции, направлены на рассмотрение

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Президент Владимир Зеленский ответил на петицию о декриминализации производства эротического контента. По его словам, поднятые вопросы относятся к компетенции Верховной Рады.

Зеленский отметил, что единственный орган законодательной власти в Украине, который, в частности, принимает законы – это именно ВРУ. В настоящее время на ее рассмотрении находится законопроект о внесении изменений в Уголовный кодекс о правонарушениях общественного порядка и нравственности.

Читайте также Что означает легализация порно и почему ее до сих пор нет в Украине? Мнение юристов и порноактрис

Данный законопроект предлагает установить уголовную ответственность исключительно за ввоз в Украину порнографического контента (видео, фото, программы, произведения и другие предметы) для сбыта несовершеннолетним.

"В то же время сообщаю, что высказанные в электронной петиции предложения направлены в Верховную Раду для проработки при рассмотрении соответствующего законопроекта в установленном порядке", – говорится в ответе.

Справка. Действующая редакция статьи 301 Уголовного кодекса предусматривает ответственность за изготовление, хранение, распространение порнографических материалов, их ввоз в Украину, принуждение к участию в создании такого контента. Отдельно предусмотрена ответственность за те же действия, но в отношении несовершеннолетних.

Возможные наказания: штраф от 17 000 до 85 000 грн, ограничение свободы до пяти лет и лишение свободы до семи лет в случае рецидива или группового сговора.