Зеленский ответил на петицию о декриминализации порно в Украине
Президент Владимир Зеленский ответил на петицию о декриминализации производства эротического контента. По его словам, поднятые вопросы относятся к компетенции Верховной Рады.
Зеленский отметил, что единственный орган законодательной власти в Украине, который, в частности, принимает законы – это именно ВРУ. В настоящее время на ее рассмотрении находится законопроект о внесении изменений в Уголовный кодекс о правонарушениях общественного порядка и нравственности.
Данный законопроект предлагает установить уголовную ответственность исключительно за ввоз в Украину порнографического контента (видео, фото, программы, произведения и другие предметы) для сбыта несовершеннолетним.
"В то же время сообщаю, что высказанные в электронной петиции предложения направлены в Верховную Раду для проработки при рассмотрении соответствующего законопроекта в установленном порядке", – говорится в ответе.
Возможные наказания: штраф от 17 000 до 85 000 грн, ограничение свободы до пяти лет и лишение свободы до семи лет в случае рецидива или группового сговора.
- 11 ноября 2024 года в парламенте зарегистрировали законопроект №12191 о декриминализации порно.
- В декабре нардеп Железняк сообщал, что парламентский комитет по вопросам правоохранительной деятельности поддержал за основу соответствующий законопроект.
- Петиция была зарегистрирована 27 июня 2025 года и набрала необходимые для рассмотрения 25 000 голосов в течение пяти дней. Ее автор называет себя моделью OnlyFans.