Зеленський відповів на петицію про декриміналізацію порно в Україні
Президент Володимир Зеленський відповів на петицію про декриміналізацію виробництва еротичного контенту. За його словами, порушені питання належать до компетенції Верховної Ради.
Зеленський зазначив, що єдиний орган законодавчої влади в Україні, який, зокрема, приймає закони, – це саме ВРУ. Наразі на її розгляді перебуває законопроєкт щодо внесення змін до Кримінального кодексу про правопорушення щодо громадського порядку та моральності.
Цим законопроєктом пропонується встановити кримінальну відповідальність виключно за ввезення в Україну порнографічного контенту (відео, фото, програми, твори та інші предмети) для збуту неповнолітнім.
"Водночас повідомляю, що висловлені в електронній петиції пропозиції направлено до Верховної Ради для опрацювання під час розгляду відповідного законопроєкту в установленому порядку", – сказано у відповіді.
Можливі покарання: штраф від 17 000 грн до 85 000 грн, обмеження волі до п'яти років та позбавлення волі до семи років у випадку рецидиву або групової змови.
- 11 листопада 2024 року у парламенті зареєстрували законопроєкт №12191 про декриміналізацію порно.
- У грудні нардеп Железняк повідомляв, що парламентський комітет з питань правоохоронної діяльності підтримав за основу відповідний законопроєкт.
- Петиція була зареєстрована 27 червня 2025 року та набрала необхідні для розгляду 25 000 голосів протягом п'яти днів. Її авторка називає себе моделлю OnlyFans.