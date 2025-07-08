Зеленський відповів на петицію про декриміналізацію порно в Україні

Президент розглянув питання та зазначив, що пропозиції, висвітлені в петиції, надіслано на розгляд

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Президент Володимир Зеленський відповів на петицію про декриміналізацію виробництва еротичного контенту. За його словами, порушені питання належать до компетенції Верховної Ради.

Зеленський зазначив, що єдиний орган законодавчої влади в Україні, який, зокрема, приймає закони, – це саме ВРУ. Наразі на її розгляді перебуває законопроєкт щодо внесення змін до Кримінального кодексу про правопорушення щодо громадського порядку та моральності.

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Цим законопроєктом пропонується встановити кримінальну відповідальність виключно за ввезення в Україну порнографічного контенту (відео, фото, програми, твори та інші предмети) для збуту неповнолітнім.

"Водночас повідомляю, що висловлені в електронній петиції пропозиції направлено до Верховної Ради для опрацювання під час розгляду відповідного законопроєкту в установленому порядку", – сказано у відповіді.

Довідка. Чинна редакція статті 301 Кримінального кодексу передбачає відповідальність за виготовлення, зберігання, розповсюдження порнографічних матеріалів, їх ввезення в Україну, примушення до участі у створенні такого контенту. Окремо передбачена відповідальність за ті самі дії, але стосовно неповнолітніх.

Можливі покарання: штраф від 17 000 грн до 85 000 грн, обмеження волі до п'яти років та позбавлення волі до семи років у випадку рецидиву або групової змови.