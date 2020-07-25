Зеленский назначил пожизненные стипендии некоторым категориям граждан: список

Именные стипендии будут получать 40 человек

Президент Владимир Зеленский назначил пожизненные именные стипендии украинцам, которые подверглись преследованиям за правозащитную деятельность и участникам боевых действий в период второй мировой войны 1939–1945 годов. Об этом говорится в текстах указов № 291 и № 292 на сайте главы государства.

"Назначить пожизненные государственные именные стипендии гражданам Украины, которые подверглись преследованиям за правозащитную деятельность", - отмечается в документе.

Всего наградили 15 человек.

"Назначить пожизненные государственные стипендии участникам боевых действий в период второй мировой войны 1939 - 1945 годов", - отмечается в тексте указа.

В списке – 25 человек из разных областей Украины.

стипендию имени Левка Лукьяненко 11 украинским политзаключенным. 11 июля Зеленский назначил

Арина Толина

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