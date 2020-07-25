Зеленский назначил пожизненные стипендии некоторым категориям граждан: список
25.07.2020, 07:59
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)
Именные стипендии будут получать 40 человек
Президент Владимир Зеленский назначил пожизненные именные стипендии украинцам, которые подверглись преследованиям за правозащитную деятельность и участникам боевых действий в период второй мировой войны 1939–1945 годов. Об этом говорится в текстах указов № 291 и № 292 на сайте главы государства.
"Назначить пожизненные государственные именные стипендии гражданам Украины, которые подверглись преследованиям за правозащитную деятельность", - отмечается в документе.
Всего наградили 15 человек.
"Назначить пожизненные государственные стипендии участникам боевых действий в период второй мировой войны 1939 - 1945 годов", - отмечается в тексте указа.
В списке – 25 человек из разных областей Украины.
- 11 июля Зеленский назначил стипендию имени Левка Лукьяненко 11 украинским политзаключенным.
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