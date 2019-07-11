Зеленский назначил стипендии 11 украинским политзаключенным

Владимир Зеленский (фото - president.gov.ua)

Президент Владимир Зеленский назначил стипендию имени Левка Лукьяненко 11 украинским политзаключенным. Соответствующий указ опубликован на сайте президента.

Алексей Бессарабов, Валентин Выговский, Павел Гриб, Владимир Дудка, Николай Карпюк, Станислав Клых, Александр Кольченко, Евгений Панов и Алексей Сизонович будут получать стипендию в период незаконного заключения в РФ и в течение года после освобождения.

Юрий Яценко и Геннадий Афанасьев, которых уже освободили из российского заключения, будут получать стипендию в течение одного года.

Напомним, в марте 2019 г один из полизаключенных, Сергей Литвинов, был переведен из РФ в Украину и сейчас продолжает отбывать наказание по приговору российского суда в харьковской колонии. Он говорит, что не понимает, что делает в украинской тюрьме.

Украинские органы власти ситуацию с Литвиновым комментировать категорически отказываются.

Глава МИД Павел Климкин назвал эту ситуацию "юридическим маразмом".