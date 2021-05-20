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Зеленский подписал закон об отмене "писем счастья" оплатившим штраф водителям

20.05.2021, 22:27
Зеленский подписал закон об отмене
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

Президент Владимир Зеленский подписал закон об изменении процедуры отправки постановления об административной ответственности за нарушение правил дорожного движения, который Верховная Рада приняла 29 апреля. Об этом сообщает Офис президента.

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Как отмечается, сейчас большинство автомобилистов платит штрафы за нарушение правил дорожного движения, зафиксированные в режиме фото- и видеосъемки, через личный кабинет водителя в первые 10 дней после нарушения, поскольку в этот период действует 50-процентная скидка.

В то же время предыдущие нормы кодекса об административных правонарушениях обязывали присылать оригинал постановления о привлечении к административной ответственности (так называемые "письма счастья") на почту нарушителя, независимо от погашения им штрафа. Это приводило к путанице и в некоторых случаях – к повторной оплате штрафа.

Закон, который подписал Президент, отменяет необходимость отправки на почту нарушителя постановления об админответственности, штраф по которому уже был уплачен.

Теперь, согласно закону, оригинал постановления направляется заказным письмом только в случае, если штраф не был уплачен в течение 10-ти дней после его вынесения.

Закон вступает в силу на следующий день после опубликования.

  • 11 мая министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что полиция не будет отправлять нарушителям ПДД постановлений о штрафах, так называемых "писем счастья", в случае уплаты штрафа на месте.

Читайте также: В Украине появятся полицейские автомобили-фантомы – будут искать нарушителей ПДД

Наталия Медведева
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письма счастья пдд штраф Владимир Зеленский
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