В Украине появятся полицейские автомобили-фантомы – будут искать нарушителей ПДД

Автомобили-фантомы появятся на дорогах Украины и будут фиксировать нарушения правил дорожного движения в общем потоке машин. Об этом сообщил советник министра внутренних дел Владимир Мартыненко, передает Дом.

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По его словам, это будут небрендированные автомобили с полицейскими.

"У нас будут использоваться автомобили-фантомы – это автомобили, оснащенные специальным оборудованием, которое в автоматическом режиме фиксирует нарушение правил дорожного движения. Они не брендированные, полицейские будут ехать в них в общем потоке транспортных средств и в автоматическом режиме выявлять нарушения", – сказал Мартыненко.

Он добавил, что в 2021 году на дорогах Украины хотят дополнительно установить 200 камер автофиксации нарушений ПДД.

12 марта президент Владимир Зеленский подписал закон об усилении ответственности за нарушение правил дорожного движения.

С 22 марта на дорогах Украины появились еще 60 участков, где полицейские измеряют скорость транспорта радарами TruCAM.

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Наталия Медведева

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