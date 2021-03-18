Новые правила – новые билеты. С 6 апреля будущих водителей ожидают новшества на экзамене

В 2021 году в Правила дорожного движения в Украине внесли изменения: последние из них ужесточили наказания за разлчиные нарушения – новые штрафы начали действовать с 17 марта. Вслед за правилами изменения внесли в экзаменационные билеты для будущих водителей, обновленные билеты появятся с 6 апреля, сообщили в Главном сервисном центре МВД.

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В сервисном центре также отметили, что изменения будут внесены и в онлайн-тренажер для проверки знания ПДД. Устаревшие нормы правил из билетов пообещали убрать.

По словам сотрудников центра, теперь теоретическая часть водительского экзамена будет содержать ряд интересных возможных ситуаций на дороге, чтобы новички в будущем смогли быстрее принимать решение в экстремальных ситуациях.

5 марта вступили в силу изменения в ПДД по перевозке детей: что в них.

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Дарья Мостовая

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