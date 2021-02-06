Зеленский поздравил жену с Днем рождения стихом: Дякую за все, з любов'ю твій ВЗ

Сегодня отмечает свой 43-й День рождения первая леди страны, супруга президента Елена Зеленская. Глава государства Владимир Зеленский решил поздравить жену с праздником, подарив ей стих собственного сочинения, который он опубликовал в Instagram.

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"З днем народження, моя.

Обожнюю думки твої.

Дякую за те, що було.

І, сподіваюсь, ще буде.

За правду, за очі, за жарти,

За те, ким без тебе не став би.

За те, що наші діти

Найкращі (для мене) в світі.

Дякую за все.

З любов'ю, твій ВЗ".

25 января 2021 года поздравления с 45-летием принимал Зеленский – в Офисе президента рассказали, кто из мировых политиков поздравил президента первым.

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Дарья Мостовая

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