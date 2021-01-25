UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Китай, Корея, Кыргызстан, Египет. Кто поздравил Зеленского с днем рождения

25.01.2021, 19:02
Китай, Корея, Кыргызстан, Египет. Кто поздравил Зеленского с днем рождения - Фото
Владимир Зеленский (Фото: Iuliia Mendel/Facebook)

В Офисе президента рассказали, какие мировые лидеры поздравили Владимира Зеленского с днем рождения. Перым на Банковой отметили поздравление председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

В послании Зеленскому лидер КНР написал, что Украина и Китай "бок о бок сражаются" с эпидемией коронавируса, и отметил, что придает большое значение китайско-украинским отношениям.

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин в Twitter пожелал Зеленскому "крепкого здоровья и счастья".

Лидер Словакии Зузана Чапутова в своем письме заверила президента в поддержке реализации евроатлантических амбиций Украины.

Президент Египта Абдель Фаттах Аль-Сиси выразил "наилучшие пожелания радости, личного счастья, благополучия и успехов в ваших начинаниях и стремлениях к процветанию, мира и стабильности вашей дружеской страны и людей".

Лидер Кыргызстана Талант Мамытов пожелал Зеленскому крепкого здоровья и успехов на государственной должности.

Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев отметил, что, "основанная на патриотизме", деятельность Зеленского "способствует росту благосостояния" украинского народа и укреплению позиции Украины на международной арене.

Поздравил Зеленского и посол Израиля в Украине Джоэл Лион. "Пусть Всевышний освещает ваш путь на благо всех граждан Украины и дарит вам здоровья и сил", – написал он в Twitter.

Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Директор по маркетингу
Киев AROMA KAVA
Администратор системы
Киев Региональная газовая компания
Операційний менеджер
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию
Владимир Зеленский си цзиньпин Нурсулант Назарбаев

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 