Китай, Корея, Кыргызстан, Египет. Кто поздравил Зеленского с днем рождения

В Офисе президента рассказали, какие мировые лидеры поздравили Владимира Зеленского с днем рождения. Перым на Банковой отметили поздравление председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина.

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В послании Зеленскому лидер КНР написал, что Украина и Китай "бок о бок сражаются" с эпидемией коронавируса, и отметил, что придает большое значение китайско-украинским отношениям.

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин в Twitter пожелал Зеленскому "крепкого здоровья и счастья".

Лидер Словакии Зузана Чапутова в своем письме заверила президента в поддержке реализации евроатлантических амбиций Украины.

Президент Египта Абдель Фаттах Аль-Сиси выразил "наилучшие пожелания радости, личного счастья, благополучия и успехов в ваших начинаниях и стремлениях к процветанию, мира и стабильности вашей дружеской страны и людей".

Лидер Кыргызстана Талант Мамытов пожелал Зеленскому крепкого здоровья и успехов на государственной должности.

Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев отметил, что, "основанная на патриотизме", деятельность Зеленского "способствует росту благосостояния" украинского народа и укреплению позиции Украины на международной арене.

Поздравил Зеленского и посол Израиля в Украине Джоэл Лион. "Пусть Всевышний освещает ваш путь на благо всех граждан Украины и дарит вам здоровья и сил", – написал он в Twitter.

Вадим Ребрина

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