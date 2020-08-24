Зеленский: Украина обеспечена всем необходимым для борьбы с коронавирусом

Украина наладила производство и имеет все необходимое для борьбы с коронавирусом, заверил президент Зеленский

Сейчас у Украины есть все необходимое для борьбы с эпидемией коронавирусной болезнью COVID-19. Об этом заявил во время поздравления с Днем независимости президент Владимир Зеленский.

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"Сегодня мы делаем все возможное для преодоления коронавируса в Украине. Мы обеспечены всем необходимым, наладили собственное производство, восстанавливаем больницы и лаборатории. И самое главное, что у нас есть", - это украинские медики, - заявил он.

Президент также уверен, что украинцы преодолеют вирус и "будут болеть лишь футболом на трибунах, музыкой на концертах и путешествиями" по Украине.

21 августа президент Зеленский заявил, что в Украине очень опасная волна заболеваемости. По его словам, увеличение числа заболевших может "полностью остановить медицину и государство ничего не сможет сделать больше".

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Марк Сировой

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