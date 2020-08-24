COVID-19. За сутки новых заболевших зафиксировали во всех областях Украины
За все время эпидемии коронавируса в Украине выявили 106 757 заболевших COVID-19. Больше всего пациентов зарегистрировали в Киеве и Львовской области
За прошедшие сутки больше всего заболевших коронавирусной болезнью COVID-19 зафиксировали в Черновицкой области (241 случай) и Киеве (209). Новых инфицированных регистрировали во всех регионах страны, передает Совет нацбезопасности и обороны.
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Всего за сутки COVID-19 диагностировали у 1799 пациентов. За все время эпидемии в Украине зафиксировали 106 757 заболевших, 2293 умерших и 52 524 выздоровевших.
Динамика заболеваемости в Киеве и областях:
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Львовская область – 13 253 заболевших (142 за сутки);
Киев - 12 023 (209);
Черновицкая – 9167 (241);
Ровенская - 8559 (99);
Ивано-Франковская - 7975 (170);
Харьковская – 7634 (141);
Закарпатская - 7026 (39);
Одесская - 6054 (145);
Волынская - 5147 (45);
Киевская - 5025 (73);
Тернопольская - 4765 (139);
Винницкая - 3624 (32);
Житомирская - 2864 (43);
Хмельницкая - 2010 (64);
Днепропетровская - 2005 (39);
Черниговская - 1520 (52);
Запорожская - 1377 (46);
Черкасская – 1297 (11);
Донецкая - 1237 (3);
Сумская - 1187 (22);
Николаевская - 997 (16);
Кировоградская - 768 (4);
Полтавская - 663 (21);
Херсонская - 336 (2);
Луганская - 244 (1).
В статистику не входят данные с временно оккупированного Крыма и части территорий Донбасса.
- 20 августа в Украине госпитализировали рекордное число заболевших COVID-19 - 487 человек.
- 21 августа президент Владимир Зеленский заявил, что в Украине очень опасная волна заболеваемости. По его словам, увеличение числа заболевших может "полностью остановить медицину и государство ничего не сможет сделать больше".
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