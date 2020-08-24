COVID-19. За сутки новых заболевших зафиксировали во всех областях Украины

За все время эпидемии коронавируса в Украине выявили 106 757 заболевших COVID-19. Больше всего пациентов зарегистрировали в Киеве и Львовской области

За прошедшие сутки больше всего заболевших коронавирусной болезнью COVID-19 зафиксировали в Черновицкой области (241 случай) и Киеве (209). Новых инфицированных регистрировали во всех регионах страны, передает Совет нацбезопасности и обороны.

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Всего за сутки COVID-19 диагностировали у 1799 пациентов. За все время эпидемии в Украине зафиксировали 106 757 заболевших, 2293 умерших и 52 524 выздоровевших.

Динамика заболеваемости в Киеве и областях:

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Львовская область – 13 253 заболевших (142 за сутки);

Киев - 12 023 (209);

Черновицкая – 9167 (241);

Ровенская - 8559 (99);

Ивано-Франковская - 7975 (170);

Харьковская – 7634 (141);

Закарпатская - 7026 (39);

Одесская - 6054 (145);

Волынская - 5147 (45);

Киевская - 5025 (73);

Тернопольская - 4765 (139);

Винницкая - 3624 (32);

Житомирская - 2864 (43);

Хмельницкая - 2010 (64);

Днепропетровская - 2005 (39);

Черниговская - 1520 (52);

Запорожская - 1377 (46);

Черкасская – 1297 (11);

Донецкая - 1237 (3);

Сумская - 1187 (22);

Николаевская - 997 (16);

Кировоградская - 768 (4);

Полтавская - 663 (21);

Херсонская - 336 (2);

Луганская - 244 (1).

В статистику не входят данные с временно оккупированного Крыма и части территорий Донбасса.

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Марк Сировой

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