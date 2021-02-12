Зима в разгаре. Список перекрытых дорог и фото заснеженных городов Украины

Зима продолжает набирать обороты. Несмотря на обильное количество уже выпавшего снега, впереди Украину ждут новые снегопады, суровая минусовая температура, проблемы с городским транспортом и закрыты школы.

Ранее по стране были введены ограничения движения транспорта в Киеве и восьми областях Украины, теперь их решили чуть смягчить.

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По информации Укравтодора, были сняты ограничения в движении крупногабаритных транспортных средств в Закарпатской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Ровенской, Житомирской, Черкасской, Полтавской, Черниговской, Винницкой и Киевской областях.

На утро 12 февраля остались ограничения в движении крупногабаритного транспорта на дорогах государственного значения:

Волынская область

Т-18-02/М-07/ – Маюничи – Большая Осница – Красноволя – Колки – /Р-14/ – Копилье – Рожище – Торчин – Шклинь – /Н-17/, км 107+000 – 130+000 (на участке пгт Торчин – село Шклинь).

Т-03-02 Пища – Шацк – Любомль – Владимир-Волынский – Павловка – Горохов – Берестечко – Козин – /М-06/, на участке Владимир-Волынский – Пасловка.

Т-03-05 /Т-03-02/ – Шацк – Вилица – Припять – Любохини – /Т-03-08/, на участке село Павловка – пгт Локачи.

Т-03-03 Луцк – Радомышль – Демидовка – Дубно, в пределах Волынской области.

Львовская область

М-06 Киев – Чоп, км 500 – км 567

М-09 Тернополь – Львов – Рава-Русская, км 59 – км 113.

Сложной остается ситуация и в городах – из-за обильных снегопадов движение городского транспорта остается по-прежнему затрудненным, троллейбусы, маршрутки и трамваи ходят не по расписанию. Коммунальная спецтехника в меру возможностей пытается помочь в расчистке дорог, но это не всегда получается сделать эффективно.

Безусловным лидером по количеству выпавшего снега остается западная Украина – во Львовской области наблюдается до 90 см снежного покрова, в Карпатах – до метра и более. В ближайшие дни температура воздуха останется в пределах -11º...-20º, ожидаются новые снегопады.

10 февраля киевские власти решили закрыть детские сады и школы 11 и 12 февраля.

С утра 11 февраля действовали временные ограничения въезда в Киев крупногабаритного транспорта.

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Дарья Мостовая

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