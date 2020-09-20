Значительное распространение COVID-19 наблюдается по всей Украине, кроме двух областей

Большей частью в регионах завышены показатели заболеваемости на 100 000 населения за две недели

На 20 сентября значительное распространение коронавируса наблюдается уже в 22 областях и столице Украины. Исключение составляют Кировоградская и Херсонская области, сообщает Минздрав.

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В ведомстве напомнили, что "желтый", "оранжевый" и "красный" уровни эпидемической опасности устанавливаются на территории тех регионов, где наблюдается значительно распространение COVID-19.

При этом, на значительное распространение может указывать хотя бы один из факторов: загруженность койко-мест в больницах первой волны более 50% пять дней подряд, количество тестирований на коронавирус менее 24 на 100 000 человек за последние семь дней и превышение пороговых значений заболеваемости на 100 000 человек за 14 дней.

По загруженности коек пороговые показатели превышены в: Донецкой, Киевской, Луганской, Одесской, Ровненской, Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой, Черкасской и Черновицкой областях.

А вот по заболеваемости цифры превышают установленные показатели почти по всей стране, а именно — в Киеве и области, Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Луганской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ровненской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой, Черкасской, Черниговской и Черновицкой областях.

Тестирований во всех регионах проводится достаточное количество.

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На 20 сентября заболеваемость коронавирусной болезнью в Киеве держится на высоком уровне: динамика.

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Дарья Мостовая

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