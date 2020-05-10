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"Звоните маме каждый день!" Зеленский поздравил украинцев с Днем матери: фото

"Звоните маме каждый день!" Зеленский поздравил украинцев с Днем матери: фото - Фото
Владимир Зеленский (фото - пресс-служба президента)
10.05.2020, 13:55

Сегодня украинцы отмечают День матери, который может стать еще одним поводом позвонить своим мамам и признаться им в любви

Сегодня в Украине и во многих странах мира отмечают День матери. В большинстве стран он традиционно празднуется во второе воскресенье мая. Всего в мире этот праздник отмечают 85 стран, в 1999 году к ним присоединилась и Украина.

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В этот день, в отличие от праздника 8 марта, принято поздравлять тех женщин, которые уже стали матерями или находятся в положении. Допускается, что своим историческим происхождением день матери обязан соответствующему древнегреческому культу, когда в честь "матери всех богов" устраивали обряды и песнопения. 

Позже идея отмечать этот день возродилась в США, где изначально он символизировал единство матерей в борьбе за мир. В 1910 году день матери в уже современном его понимании впервые отпраздновали в американском штате Вирджиния, а четыре года спустя президент США Вудро Вильсон закрепил его празднование на законодательном уровне.

В Украине День матери стал считаться официальным праздником после подписания президентского указа в мае 1999 года. Президент Владимир Зеленский поздравил украинцев с праздником в Facebook, напомнив, что звонить и признаваться в любви мамам нужно каждый день: "Звоните своей маме каждый день! Говорите, как сильно ее любите, каждый день! Благодарите ее каждый день!"

Также президент поделился своими семейными фотографиями с мамой, а также с женой и детьми.

Семейные фото Зеленского (www.facebook.com_zelenskiy)

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  • Сегодня также сообщалось, что Зеленский присвоил звание "Мать-героиня" 678 многодетным матерям.

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Дарья Мостовая
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Владимир Зеленский праздник мама день матери
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