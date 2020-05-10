"Звоните маме каждый день!" Зеленский поздравил украинцев с Днем матери: фото

Владимир Зеленский (фото - пресс-служба президента)

Сегодня в Украине и во многих странах мира отмечают День матери. В большинстве стран он традиционно празднуется во второе воскресенье мая. Всего в мире этот праздник отмечают 85 стран, в 1999 году к ним присоединилась и Украина.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

В этот день, в отличие от праздника 8 марта, принято поздравлять тех женщин, которые уже стали матерями или находятся в положении. Допускается, что своим историческим происхождением день матери обязан соответствующему древнегреческому культу, когда в честь "матери всех богов" устраивали обряды и песнопения.

Позже идея отмечать этот день возродилась в США, где изначально он символизировал единство матерей в борьбе за мир. В 1910 году день матери в уже современном его понимании впервые отпраздновали в американском штате Вирджиния, а четыре года спустя президент США Вудро Вильсон закрепил его празднование на законодательном уровне.

В Украине День матери стал считаться официальным праздником после подписания президентского указа в мае 1999 года. Президент Владимир Зеленский поздравил украинцев с праздником в Facebook, напомнив, что звонить и признаваться в любви мамам нужно каждый день: "Звоните своей маме каждый день! Говорите, как сильно ее любите, каждый день! Благодарите ее каждый день!"

Также президент поделился своими семейными фотографиями с мамой, а также с женой и детьми.

Присоединяйтесь к Instagram Liga.net - здесь только то, о чем вы не можете не знать

Сегодня также сообщалось, что Зеленский присвоил звание "Мать-героиня" 678 многодетным матерям.

Читайте также: Президент записал видеообращение ко Дню победы: никто не может приватизировать победу