"Большая уборка". Украинские полярники откапывают станцию после рекордного снегопада: фото

Украинские полярники уже несколько недель откапывают инфраструктуру антарктической станции Академик Вернадский после рекордных декабрьских снегопадов. Об этом сообщает Национальный антарктический научный центр в Facebook.

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В декабре, несмотря на начало антарктического лета, возле станции постоянно шел снег, уровень снежного покрова стал рекордным за последние 20 лет – 24 и 25 декабря его высота достигала трех метров.

"С нового года снегопады почти прекратились, но теперь нашим полярникам нужно откопать всю инфраструктуру станции. Поэтому у них начались активные физические тренировки на свежем воздухе. Зимовщики и участники сезонной экспедиции уже несколько недель высвобождают территорию Вернадского из снежного плена", – пишут в НАНЦ.

Они уже почти откопали жилой корпус, часовню и проход ко второму причалу. Также они расчистили металлоконструкцию возле дизельной для перемещения грузов, территорию за мусорной площадкой и место для укладки новой топливной линии и фундамент крана для его гидроизоляции.

"Впереди полярников ждет еще одно грандиозное "копание": нужно освободить площадь вокруг склада для его расширения", – отмечают в научном центре.

Также к расчистке подключились и французские гости, недавно прибывшие на станцию для проведения исследований.