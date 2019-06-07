Дети Сусляков вернулись в Украину: фото

Десять детей Юрия и Юлии Сусляк вернули в Украину. После того как их мать арестовали в Грузии за подозрение в торговле детьми, они жили в приемных семьях, сообщила пресс-служба президента Владимира Зеленского.

По словам уполномоченного президента по правам детей Николая Кулебы, детей долгое время возили по территории Грузии и России, и теперь им требуется длительная реабилитация.

Он добавил, что Сусляк просила убежища в РФ, но ее попросили оттуда уехать.

В апреле Юлию Сусляк задержали в Грузии при попытке въехать на оккупированную Россией Абхазию с десятью детьми.

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