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07.06.2019, 10:59

Дети Сусляков вернулись в Украину: фото

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Дети Сусляков вернулись в Украину: фотоДети Сусляков вернулись в Украину: фотоДети Сусляков вернулись в Украину: фотоДети Сусляков вернулись в Украину: фотоДети Сусляков вернулись в Украину: фото
Дети Сусляков вернулись в Украину: фотоДети Сусляков вернулись в Украину: фотоДети Сусляков вернулись в Украину: фотоДети Сусляков вернулись в Украину: фотоДети Сусляков вернулись в Украину: фото
Дети Сусляков вернулись в Украину: фотоДети Сусляков вернулись в Украину: фотоДети Сусляков вернулись в Украину: фотоДети Сусляков вернулись в Украину: фотоДети Сусляков вернулись в Украину: фото

Юлию Сусляк ранее арестовали в Грузии за подозрение в торговле детьми

Десять детей Юрия и Юлии Сусляк вернули в Украину. После того как их мать арестовали в Грузии за подозрение в торговле детьми, они жили в приемных семьях, сообщила пресс-служба президента Владимира Зеленского

По словам уполномоченного президента по правам детей Николая Кулебы, детей долгое время возили по территории Грузии и России, и теперь им требуется длительная реабилитация.

Он добавил, что Сусляк просила убежища в РФ, но ее попросили оттуда уехать. 

В апреле Юлию Сусляк задержали в Грузии при попытке въехать на оккупированную Россией Абхазию с десятью детьми. 

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Теги: дети, ребенок, Николай Кулеба, Юлия Суслякова
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