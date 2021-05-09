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09.05.2021, 14:39

Командование флота Украины с оркестром пришло домой к столетнему ветерану – фото

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Командование флота Украины с оркестром пришло домой к столетнему ветерану – фотоКомандование флота Украины с оркестром пришло домой к столетнему ветерану – фотоКомандование флота Украины с оркестром пришло домой к столетнему ветерану – фотоКомандование флота Украины с оркестром пришло домой к столетнему ветерану – фотоКомандование флота Украины с оркестром пришло домой к столетнему ветерану – фотоКомандование флота Украины с оркестром пришло домой к столетнему ветерану – фотоКомандование флота Украины с оркестром пришло домой к столетнему ветерану – фото
Командование флота Украины с оркестром пришло домой к столетнему ветерану – фотоКомандование флота Украины с оркестром пришло домой к столетнему ветерану – фотоКомандование флота Украины с оркестром пришло домой к столетнему ветерану – фотоКомандование флота Украины с оркестром пришло домой к столетнему ветерану – фотоКомандование флота Украины с оркестром пришло домой к столетнему ветерану – фотоКомандование флота Украины с оркестром пришло домой к столетнему ветерану – фотоКомандование флота Украины с оркестром пришло домой к столетнему ветерану – фото
Командование флота Украины с оркестром пришло домой к столетнему ветерану – фотоКомандование флота Украины с оркестром пришло домой к столетнему ветерану – фотоКомандование флота Украины с оркестром пришло домой к столетнему ветерану – фотоКомандование флота Украины с оркестром пришло домой к столетнему ветерану – фотоКомандование флота Украины с оркестром пришло домой к столетнему ветерану – фотоКомандование флота Украины с оркестром пришло домой к столетнему ветерану – фотоКомандование флота Украины с оркестром пришло домой к столетнему ветерану – фото

Командование Военно-Морских Сил Украины поздравило с Днем победы столетнего ветерана Второй мировой войны и морского пехотинца Ивана Кулибабу. Об этом сообщает пресс-служба ВМС.

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Отмечается, что на мероприятии присутствовал командующий флота Алексей Неижпапа

"К поздравлениям также присоединились ветераны, волонтеры и неравнодушные прохожие. Традиционно, для Ивана Трофимовича играл военный оркестр и звучали пожелания от гостей", – отмечают в ВМС.

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Теги: Вторая мировая война, вмс, флот, ветеран, Алексей Неижпапа
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