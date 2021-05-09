Командование флота Украины с оркестром пришло домой к столетнему ветерану – фото

Командование Военно-Морских Сил Украины поздравило с Днем победы столетнего ветерана Второй мировой войны и морского пехотинца Ивана Кулибабу. Об этом сообщает пресс-служба ВМС.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Отмечается, что на мероприятии присутствовал командующий флота Алексей Неижпапа.

"К поздравлениям также присоединились ветераны, волонтеры и неравнодушные прохожие. Традиционно, для Ивана Трофимовича играл военный оркестр и звучали пожелания от гостей", – отмечают в ВМС.

Читайте также: "Это не повод для шашлыков". Зеленский обратился к украинцам по случаю Дня победы – видео