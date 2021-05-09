Президент Владимир Зеленский выступил с обращением по случаю Дня победы. Видео опубликовано на YouTube-канале Офиса президента.

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"И для нас победа над нацизмом – это выстраданное сокровище, а не очередной повод поехать на шашлыки. Это не наклейки на авто, а цветы на могилу предкам. Это не карнавал, не костюмированная вечеринка и точно не фотосессия политиков в форме армии, к которой они не имели отношения. С пулеметом, который они не умеют держать в руках", – заявил он.

Зеленский заявил, что не страна не позволит минимизировать вклад украинцев в победу во Второй мировой войны.

Также президент отметил, что многие города на востоке Украины будут праздновать две даты освобождения.

"От поколения к поколению родители рассказывали об этой войне детям, а дедушки — внукам. К сожалению, с 2014-го все стало иначе. Теперь дети рассказывают родителям, дедушкам и бабушкам о военных действиях и отражениях вражеских атак. С надеждой на мир мы благодарим и кланяемся сегодня всем украинцам, которые защищали и освобождали нашу землю от нацистов во Второй мировой войне. С 9 Мая! С Днем победы над нацизмом!", – сказал Зеленский.

Вчера Зеленский с послами стран Большой семерки и Евросоюза посетили Луганскую область. В поселке Меловое они возложили цветы к Вечному огню в мемориальном комплексе "Украина — освободителям" по случаю Дня памяти и примирения. Также он выступил с обращением.

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Станислав Стороженко

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