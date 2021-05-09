UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

"Не очередной повод поехать на шашлыки". Зеленский обратился по случаю Дня победы – видео видео

09.05.2021, 10:11
Скриншот из видео
Зеленский обратился к нации, зовет Путина встретиться на Донбассе: видео
Зеленский обратился к нации, зовет Путина встретиться на Донбассе: видео
Президент ПАСЕ попросил делегата от Украины покинуть зал из-за украинского флага – видео
Президент ПАСЕ попросил делегата от Украины покинуть зал из-за украинского флага – видео

Президент Владимир Зеленский выступил с обращением по случаю Дня победы. Видео опубликовано на YouTube-канале Офиса президента. 

Присоединяйтесь к Instagram LIGA.net – здесь только то, о чем вы не можете не знать

"И для нас победа над нацизмом – это выстраданное сокровище, а не очередной повод поехать на шашлыки. Это не наклейки на авто, а цветы на могилу предкам. Это не карнавал, не костюмированная вечеринка и точно не фотосессия политиков в форме армии, к которой они не имели отношения. С пулеметом, который они не умеют держать в руках", – заявил он.

Зеленский заявил, что не страна не позволит минимизировать вклад украинцев в победу во Второй мировой войны. 

Также президент отметил, что многие города на востоке Украины будут праздновать две даты освобождения. 

"От поколения к поколению родители рассказывали об этой войне детям, а дедушки — внукам. К сожалению, с 2014-го все стало иначе. Теперь дети рассказывают родителям, дедушкам и бабушкам о военных действиях и отражениях вражеских атак. С надеждой на мир мы благодарим и кланяемся сегодня всем украинцам, которые защищали и освобождали нашу землю от нацистов во Второй мировой войне. С 9 Мая! С Днем победы над нацизмом!", – сказал Зеленский.

  • Вчера Зеленский с послами стран Большой семерки и Евросоюза посетили Луганскую область. В поселке Меловое они возложили цветы к Вечному огню в мемориальном комплексе "Украина — освободителям" по случаю Дня памяти и примирения. Также он выступил с обращением. 

Читайте также: "Германия на стороне Украины". В день примирения Киев и Берлин обменялись письмами 

Станислав Стороженко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Владимир Зеленский война обращение день победы
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Керівник редакції Ліга.Money
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Керівник відділу підтримки IT інфраструктури
Киев Група компаній "ЛІГА"
Менеджер з продажів
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 