Let's Help собрал 6,6 млн грн на благотворительном аукционе: фото

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21 ноября 2019 состоялся третий ежегодный благотворительный гала-ужин "White Box". На мероприятии команда Let's Help рассказала благотворителям о результатах своей работы, поделилась планами на будущий год и провела аукцион в пользу программы "Достойная старость".

Традиционно ведущим мероприятия был Юрий Горбунов, режиссером-постановщиком вечера - Семен Горов. Для гостей была организована насыщенная программа в стиле знаменитого мюзикла “Призрак оперы” с участием оперных исполнителей Алены Гребенюк, Богдана Киреева, балета А6 и DÀrts, состоялась премьера нового социального ролика Фонда.

Для аукциона свои произведения предоставили украинские художники и скульпторы Александр Ройтбурд, Роман Минин, Олег Тистол, Юрий Соломко, Константин Павлишин, Сергей Гай, Дмитрий Грек, Саид Ахмади, Михаил Виртуозов, Данил Шумихин. Также на аукционе были представлены драгоценные изделия ювелирной мастерской Guzema Fine Jewelry, компании “Обериг”, ужин от Эктора Хименеса-Браво, сертификат на Новогоднее поздравление от сказочных персонажей Kiwi Family Party.

Самым дорогим лотом на аукционе стал благотворительный концерт для пенсионеров от Натальи Могилевской, который в следующем году состоится в Киеве. Народная артистка Украины пообещала отказаться от гонорара за это выступление, чтобы Фонд за собранные на этом лоте средства имел возможность привести как можно больше подопечных гериатрических пансионатов.

Фонд благодарит за поддержку партнеров мероприятия: Remy Martin, Diplomat Service, Fleur de Lis, Franz Audio, Rent Media, компании Манифест.

СПРАВКА. Фонд Let's Help создан в 2015 году семьей Бондаренко, учредителями ГК ЛИГА. Основатели покрывают все админрасходы Фонда, что дает возможность 100% взносов тратить на реализацию благотворительных программ. Фондом осуществляется системная помощь 143 гериатрическим пансионатам в семи областях. В этих заведениях металлическая посуда заменена на стеклокерамическую, обеспечен доступ к питьевой воде, закупается реабилитационное оборудование, средства гигиены, постельное белье и постельные принадлежности. Более 8000 людей из таких пансионатов находятся под опекой Фонда. Для них организовывается досуг: закупаются системы Т2, ТВ, радио, настольные игры, организовываются концерты. В 30 пансионатах установлена мониторинговая система экстренного вызова, который передается сигналом от кровати клиента к персоналу.