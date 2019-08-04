В Житомирской области прошли учения, условия – почти боевые: фото

В Житомирской области в течение трех дней проходили тактико-специальные учения 12-го отдельного полка оперативного назначения оперативного командования Север. Условия учений были приближенные к боевым, сообщает пресс-служба Минобороны.

Учения проходили в три этапа. Первые два – планирование боевого использования подразделений и марш в определенный район. Также выполнено было фортификационное оборудование рубежа обороны. На третьем этапе военные отработали наведение понтонной мостовой переправы с аэрозольной маскировкой и постоянным наблюдением.

Ранее сегодня сообщалось, что морская авиация Вооруженных сил Украины завершила учения над Черным морем.

Фото: пресс-служба Минобороны