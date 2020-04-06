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06.04.2020, 07:41

В Крыму оккупанты продлили режим самоизоляции: фоторепортаж

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В Крыму оккупанты продлили режим самоизоляции: фоторепортажВ Крыму оккупанты продлили режим самоизоляции: фоторепортажВ Крыму оккупанты продлили режим самоизоляции: фоторепортажВ Крыму оккупанты продлили режим самоизоляции: фоторепортажВ Крыму оккупанты продлили режим самоизоляции: фоторепортажВ Крыму оккупанты продлили режим самоизоляции: фоторепортажВ Крыму оккупанты продлили режим самоизоляции: фоторепортажВ Крыму оккупанты продлили режим самоизоляции: фоторепортажВ Крыму оккупанты продлили режим самоизоляции: фоторепортаж
В Крыму оккупанты продлили режим самоизоляции: фоторепортажВ Крыму оккупанты продлили режим самоизоляции: фоторепортажВ Крыму оккупанты продлили режим самоизоляции: фоторепортажВ Крыму оккупанты продлили режим самоизоляции: фоторепортажВ Крыму оккупанты продлили режим самоизоляции: фоторепортажВ Крыму оккупанты продлили режим самоизоляции: фоторепортажВ Крыму оккупанты продлили режим самоизоляции: фоторепортажВ Крыму оккупанты продлили режим самоизоляции: фоторепортажВ Крыму оккупанты продлили режим самоизоляции: фоторепортаж
В Крыму оккупанты продлили режим самоизоляции: фоторепортажВ Крыму оккупанты продлили режим самоизоляции: фоторепортажВ Крыму оккупанты продлили режим самоизоляции: фоторепортажВ Крыму оккупанты продлили режим самоизоляции: фоторепортажВ Крыму оккупанты продлили режим самоизоляции: фоторепортажВ Крыму оккупанты продлили режим самоизоляции: фоторепортажВ Крыму оккупанты продлили режим самоизоляции: фоторепортажВ Крыму оккупанты продлили режим самоизоляции: фоторепортажВ Крыму оккупанты продлили режим самоизоляции: фоторепортаж

Из-за коронавируса ограничения на украинском полуострове будут до 30 апреля

В Крыму российские оккупанты продлили режим самоизоляции для всех жителей полуострова из-за коронавирусной инфекции COVID-19 до 30 апреля. Об этом говорится в так называемом указе псевдоправительства.

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Теперь выйти из дома можно только при необходимости поездки на работу, на прогулку с домашним питомцем, а также для похода в аптеку или продуктовый магазин и в случае обращения за экстренной медпомощью.

По информации Крым. Реалии, 5 апреля на украинском полуострове  зафиксировано два новых случая заражения коронавирусом COVID-19. Число инфицированных возросло до 20 человек, в Севастополе заболели пять человек.

Фото: krymr.com

  • По состоянию на утро 30 марта в Крыму зафиксировали 15 случаев заражения коронавирусом.
  •  LIGA.net ведет хронику, в которой собраны главные новости о вирусе.

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Теги: Крым, симферополь, фото, севастополь, карантин, самоизоляция
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