В Крыму оккупанты продлили режим самоизоляции: фоторепортаж

В Крыму российские оккупанты продлили режим самоизоляции для всех жителей полуострова из-за коронавирусной инфекции COVID-19 до 30 апреля. Об этом говорится в так называемом указе псевдоправительства.

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Теперь выйти из дома можно только при необходимости поездки на работу, на прогулку с домашним питомцем, а также для похода в аптеку или продуктовый магазин и в случае обращения за экстренной медпомощью.

По информации Крым. Реалии, 5 апреля на украинском полуострове зафиксировано два новых случая заражения коронавирусом COVID-19. Число инфицированных возросло до 20 человек, в Севастополе заболели пять человек.

Фото: krymr.com

По состоянию на утро 30 марта в Крыму зафиксировали 15 случаев заражения коронавирусом.

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