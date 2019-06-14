Герои наших сердец: истории о людях, чьи жизни изменила война

ГЕРОИ НАШИХ СЕРДЕЦ - новый социально-информационный проект МВОТ. В центре проекта - реальные истории 9 героев, чьи жизни изменила война на Востоке и оккупация Крыма, но они выбрали не путь мести и отчаяния. Они уже сегодня меняют историю и шаг за шагом строят мирное будущее.

На первый взгляд они - простые люди, рядовые наши сограждане: хирург райбольницы, директор детдома, бизнесмен, кинематографист ... Но судьбы их - удивительные, а сила воли - несокрушимая.

Данный проект реализуется при поддержке Агентства США по международному развитию (USAID).

Хирург Попаснянской райбольницы Александр Ковальчук провел под обстрелами 380 операций в почти круглосуточном режиме.

Директор Луганского областного детдома Екатерина Донцова помешала перевозке 69 детей в Россию и вернула их на родину.

В бизнесмена-горловчанина Вадима Миндзюка с началом войны боевики отобрали завод. Он нашел в себе силы открыть новый бизнес - но уже в Дитятках, поселке рядом с Чернобыльской зоной.

А самая большая мечта Шевкета Сейдаметова - искусного художника-постановщика таких шедевров украинского кино, как "Хайтарма" и "Киборги" - вернуться домой, в свободный от оккупантов украинский Крым, к родственникам и близким.

Их истории свидетельствуют: понятие "настоящий герой" - это не пустые слова. Такие герои - среди нас, их истории вдохновляют, ведь показывают, что этот мир - все еще место для борьбы за человеческие ценности даже в самых сложных обстоятельствах. И это - лишь маленькая часть историй, которые собрало Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц и объединило на сайте https://heroes.mtot.gov.ua/

"Ежедневно в работе Министерства мы сталкиваемся с людьми, чьи истории по-настоящему впечатляют, - отмечает Вадим Черныш, Министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц. - Это люди, которые нашли в себе силы и желание начать жизнь сначала. Это люди, которые действуют вопреки обстоятельствам. Главное - они становятся инициаторами изменений в собственной жизни и жизни людей, которые их окружают. Сотни историй в год. Десятки в месяц. И сегодня мы хотим рассказать некоторые истории людей, обычных героев. Переселенцы и ветераны АТО / ООС, люди с инвалидностью и бизнесмены, врачи и студенты - вокруг этих людей выстроился проект «Герои наших сердец». Их судьбы вдохновляют, их поступками увлекаешься, углубляясь в их истории, понимаешь, что именно благодаря таким украинцам у нас есть шанс преодолеть все невзгоды и построить светлое, мирное будущее. Это лишь девять историй. На самом деле их гораздо больше ".

МВОТ призывает украинцев делиться собственными историями о героях, которые противостоят обстоятельствам и с достоинством строят свою новую жизнь. "Если вы знакомы с людьми, которые стоят того, чтобы стать частью этого проекта, присылайте их истории нам, а мы расскажем о них всей Украине", - призывает министр Вадим Черныш.

Поделиться такой историей может каждый, заполнив простую форму на сайте проекта: https://heroes.mtot.gov.ua/i-know-hero/

После этого история о герое появится в соответствующем разделе сайта: https://heroes.mtot.gov.ua/stories/