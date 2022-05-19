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19.05.2022, 18:05

В Украине состоится самая масштабная онлайн IT-конференция NIX MultiConf

Цей матеріал також доступний українською
В Украине состоится самая масштабная онлайн IT-конференция NIX MultiConf - Фото

21-22 мая IT-команда NIX в пятый раз проведет крупнейшую в Украине онлайн-конференцию для IT-специалистов и бизнеса.

Событие уже достигло международного уровня, ведь к мероприятию присоединятся зарубежные лидеры мнений, предприниматели, разработчики и другие топовые эксперты IT-сферы.

Украинская IT-индустрия уже доказала свою стойкость и надежность. Компании стабильно работают, платят налоги и поддерживают экономику государства. Такое событие, как NIX MultiConf — яркий пример того, что Украина является надежным местом для развития бизнеса и внедрения инноваций. Всему миру мы еще раз показываем мощь и силу IT-отрасли, а значит и Украину сломать невозможно.

В программе NIX MultiConf зрителей ждут:

  • 30+ докладов об IT и бизнесе
  • выступления признанных мировых экспертов
  • лекции по 16 IT-направлениям, среди которых Java, JS, .NET, DATA, QA, PHP, PM, Design, BA, Python и другие.

Кроме технических лекций от специалистов NIX, приглашенные представители бизнеса поделятся своим видением, как развивать и поддерживать украинскую IT-индустрию в период войны. Всем спикерам можно будет задать вопросы в чате трансляции.

Среди международных IT-звезд будут выступать:

  • Алистер Коберн — один из основателей Agile-манифеста, мировой эксперт по гибким методологиям и их использованию, а также признанный на международном уровне в области управления проектами и архитектуры программного обеспечения
  • Энтони Шоу — последователь Python и участник Python Software Foundation
  • Виталий Фридман — UX-консультант и креативный руководитель журнала Smashing Magazine и другие.

Присоединятся к мероприятию и украинские бизнес-лидеры и программисты. Список всех спикеров и расписание лекций можно просмотреть на сайте. Обратите внимание: в программе возможны изменения.

Активно готовясь к конференции, команда NIX продолжает волонтерить. С 24 февраля вместе с партнерами айтишники перечислили на нужды ВСУ более $20 млн. Команда систематически отправляет на передовую необходимое военное снаряжение. Сбор средств на нужды армии и волонтеров будет идти и в течение всей конференции — 21-22 мая.

LIGA.net — медиапартнер NIX MultiConf

United.

Against all odds.

Все будет Украина. Все будет NIX!

Справка:

NIX MultiConf — это самая большая в Украине онлайн IT-конференция. Мероприятие полезно для IT-специалистов с разным опытом, которые стремятся развивать свои навыки и интересуются новинками IT-сферы. Почти 10 лет назад подобное мероприятие впервые прошло в Харькове. С тех пор из 150 сторонников конференции всего за несколько лет сообщество NIX MultiConf выросло в масштабное событие мирового уровня. В 2020 году к онлайн-конференции присоединилось более 17 тысяч зрителей из 13 стран — в том числе из США, Эстонии, Польши, Великобритании, Германии, Италии, Египта, ЮАР и других.

NIX — одна из самых многочисленных в Украине IT-команд, насчитывающая 4500 специалистов. Специалисты NIX создают комплексные IT-решения для компаний из США, стран Европы и Юго-Восточной Азии. С началом полномасштабной войны команда поддерживает как членов своей команды и их родных, так и всех пострадавших от вторжения рф. Никсы оказывают финансовую и материально-техническую помощь волонтерам, ВСУ и подразделениям терробороны. Что касается поддержки собственной команды, то за каждым в NIX сохраняются места в проектах, все специалисты своевременно получают доход в полном объеме.

 

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