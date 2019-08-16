Коллега шамана. Буддист пересек США, Трампа не "изгонял" - видео

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Отправиться в затяжной путь через восемь штатов мужчина решил "после долгой карьеры в политике". В России тем временем шаман идет "изгонять Путина".

Тайский монах-буддист Сатхем Натитонг пешком "во имя мира" с запада на восток пересек североамериканский континент. Сюжет об этом духовном путешественнике сняло агентство Голос Америки.

Как и его якутский "коллега"-шаман, Натитонг выдвинулся в марте. Отправной точкой пути стала Санта-Моника в штате Калифорния.

После пересечения восьми штатов по исторической автостраде Route 66 паломник в середине августа дошел до Нью-Йорка. 

Route 66:

Сейчас Натитонг уже планирует новый трек - из Таиланда во Францию. Это 15 000 км.

  • В 1994 году был снят ставший культовым х/ф Роберта Земекиса "Форрест Гамп". В какой-то момент главный герой, которого сыграл Том Хэнкс, решает выйти на пробежку, но в итоге более трех лет бежит через страну туда и обратно, привлекая множество последователей.
  • Уже почти полгода шаман Александр Габышев из Якутска (РФ) идет по трассам на Москву: там он собирается "изгнать" из Кремля и планеты президента страны-оккупанта Владимира Путина
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Теги: монах, сатхем натитонг
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