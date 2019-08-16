Коллега шамана. Буддист пересек США, Трампа не "изгонял" - видео

Тайский монах-буддист Сатхем Натитонг пешком "во имя мира" с запада на восток пересек североамериканский континент. Сюжет об этом духовном путешественнике сняло агентство Голос Америки.

Как и его якутский "коллега"-шаман, Натитонг выдвинулся в марте. Отправной точкой пути стала Санта-Моника в штате Калифорния.

После пересечения восьми штатов по исторической автостраде Route 66 паломник в середине августа дошел до Нью-Йорка.

Route 66:

Сейчас Натитонг уже планирует новый трек - из Таиланда во Францию. Это 15 000 км.