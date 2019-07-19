Быстро и четко. ВСУ показали работу своих противотанкистов: видео

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"Быстро, четко по плану, по заранее определенным целям, несколько нагло, но эффективно"

Вооруженные силы показали, как работают украинские танкисты возле Авдеевки в Донбассе. Видео опубликовано 93-й отдельной механизированной бригадой Холодный Яр.

Как поясняется в описании, идет работа над видеорассказом об этом подразделение, а опубликована – только часть "самых вкусных эпизодов".

"Быстро, четко по плану, по заранее определенным целям, несколько нагло, но эффективно. Именно так работают наши противотанкисты", - сказано также в подписи к видео.

16 июля украинские военные уничтожили позиции боевиков в пригороде временно оккупированной гибридными войсками РФ Горловки - и показали в видео, как это было.

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Теги: ВСУ, война, Донбасс, 93 омбр, противотанкисты
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