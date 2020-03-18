"Это я убила Эрику". Телеканал ошибся с титрами в обращении Зеленского: видео

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На одном из телеканалов видеообращение президента Зеленского сопроводили неправильными титрами

Транслируя видеообращение президента Владимира Зеленского, телеканал ICTV ошибочно запустил неправильные субтитры, сопровождающие слова президента. Фрагмент выступления с курьезными титрами опубликовал в Facebook Цензор.нет.

В частности, инструкции Зеленского гражданам Украины сопровождали такие подписи: "Це я вбила Ерику. Вона забрала в мене кохану людину. Пробачте мені, якщо зможете…",  "Крістіане, принеси драбину!", "Ворсинкі від мотузки спрямовані вгору" и другие.

  • Ранее сегодня президент Зеленский записал видеообращение, в котором рассказал оставшимся за границей украинцам, какие шаги они должны предпринять для возвращения домой.

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Теги: Владимир Зеленский, курьез
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