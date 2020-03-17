Зеленский советует читать в карантине Забужко и смотреть французское кино: видео

Президент Владимир Зеленский записал новое видеообращение, в котором еще раз призвал всех украинцев не покидать без необходимости свои дома, а также порекомендовал, что почитать и посмотреть во время карантина.

Президент поблагодарил всех, кто сегодня остался дома, и отметил, что в Киеве впервые за долгое время уменьшился уровень загрязнения воздуха.

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Продуктовые магазины, АЗС, банки, страховые компании и все государственные органы продолжают работать, отметил президент. Отдельно он поблагодарил Верховную Раду, которая не ушла на карантин и продолжила работу.

"Страна не остановилась, страна работает" - сказал Зеленский.

Президент также призвал придерживаться не только личной, но и информационной гигиены и доверять информации только из официальных источников. "Тогда байки о распылении химикатов над Киевом будут вас не пугать, а смешить", - сказал президент.

"Снова хочу призвать всех. Пожалуйста, без лишней необходимости не выходите на улицу и оставайтесь дома", - подчеркнул президент. По его словам, это возможность провести время с семьей, читать книги, смотреть фильмы. В частности, от себя Зеленский посоветовал роман Чака Паланика "Уцелевший" и роман Оксаны Забужко "Музей покинутых секретов". "И очень рекомендую — прекрасный французский фильм "Один плюс один", - сказал Зеленский.

Сегодня в Украине второй пациент умер от коронавирусной инфекции COVID-19, это женщина 33 лет из Черновецкой области. Зафиксировано семь новых случаев заболевания, всего на данный момент в Украине подтверждено 14 случаев.

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