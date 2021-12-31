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Главная елка Украины названа в числе самых красивых в Европе: видео видео

Цей матеріал також доступний українською
31.12.2021, 20:47
Фото: КГГА
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Новогодняя елка в Киеве на Софийской площади, главная елка Украины, вошла в список самых красивых новогодних деревьев Европы.Об этом сообщает Europe Best Destinations.

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Киевская елка – 13-я в списке из 15-ти победителей.

"Столица Украины – идеальное место для путешественников, ищущих аутентичности, снега и традиций. Рождественских ярмарок в Киеве не одна, а несколько. Полюбоваться одной из самых красивых рождественских елок в Европе можно на Софийской площади", – говорится в сообщении.

Киевская новогодняя елка заняла место в рейтинге между елками из Варшавы и Рима.

Первое место в Европе заняла новогодняя елка на острове Гоцо (Мальта). На втором месте – елка из Страсбурга (Франция).

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Наталия Медведева
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