Новогодняя елка в Киеве на Софийской площади, главная елка Украины, вошла в список самых красивых новогодних деревьев Европы.Об этом сообщает Europe Best Destinations.

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Киевская елка – 13-я в списке из 15-ти победителей.

"Столица Украины – идеальное место для путешественников, ищущих аутентичности, снега и традиций. Рождественских ярмарок в Киеве не одна, а несколько. Полюбоваться одной из самых красивых рождественских елок в Европе можно на Софийской площади", – говорится в сообщении.

Киевская новогодняя елка заняла место в рейтинге между елками из Варшавы и Рима.

Первое место в Европе заняла новогодняя елка на острове Гоцо (Мальта). На втором месте – елка из Страсбурга (Франция).

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Наталия Медведева

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