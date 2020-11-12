Как проходят учения пограничников и мотопехоты по стандартам НАТО: видео

Совместные учения подразделения Госпогранслужбы и 58-й отдельной мотопехотной бригады имени гетмана Ивана Выговского ВСУ начались на базе Международного центра миротворчества и безопасности Нацакадемии сухопутных войск. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.
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В этот раз пограничная комендатура быстрого реагирования тренируется в рамках JMTG-U (Объединенной многонациональной тренировочной группы Украина).
До 26 декабря пограничники и военные пройдут курс по стандартам НАТО, начиная от индивидуальной подготовки, заканчивая комплексными тренировками в составе батальона и бригады.
"Мероприятия объединенной подготовки дают возможность осуществлять подготовку составляющих сил безопасности и обороны по единому замыслу и плану к выполнению задач по защите государства", – отмечается в сообщении.
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