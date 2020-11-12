Как проходят учения пограничников и мотопехоты по стандартам НАТО: видео

Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
ОСАГО
Подписка на эксклюзив

До 26 декабря пограничники и военные пройдут курс по стандартам НАТО

Совместные учения подразделения Госпогранслужбы и 58-й отдельной мотопехотной бригады имени гетмана Ивана Выговского ВСУ начались на базе Международного центра миротворчества и безопасности Нацакадемии сухопутных войск. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

Присоединяйтесь к Instagram LIGA.net – здесь только то, о чем вы не можете не знать

В этот раз пограничная комендатура быстрого реагирования тренируется в рамках JMTG-U (Объединенной многонациональной тренировочной группы Украина).

До 26 декабря пограничники и военные пройдут курс по стандартам НАТО, начиная от индивидуальной подготовки, заканчивая комплексными тренировками в составе батальона и бригады.

"Мероприятия объединенной подготовки дают возможность осуществлять подготовку составляющих сил безопасности и обороны по единому замыслу и плану к выполнению задач по защите государства", – отмечается в сообщении.

СПРАВКА. Объединенная многонациональная тренировочная группа Украина – это один из элементов практической помощи Украине от стран-партнеров, которые являются членами Североатлантического альянса.
  • 10 октября операторы-разведчики 73-го морского центра Сил Специальных операций им. атамана Антона Головатого провели совместные учения вместе с военными стран НАТО на эсминце "Dragon" Королевских ВМС Великобритании.

Читайте также: Интервью. "НАТО дает сигнал Украине. Россияне психуют". Интервью Сергея Кривоноса – за минуту

Еще по теме
Отправить:
Распечатать:
Теги: нато, учения, госпогранслужба, видео, стандарты, мотопехота
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
Как проходят учения пограничников и мотопехоты по стандартам НАТО: видео
Как проходят учения пограничников и мотопехоты по стандартам НАТО: видео
В Туркменистане открыли гигантский памятник алабаю из чистого золота: видео
В Туркменистане открыли гигантский памятник алабаю из чистого золота: видео
Спорт. Гольфист совершил невероятное попадание в лунку с отскоком мяча от воды: видео
Спорт. Гольфист совершил невероятное попадание в лунку с отскоком мяча от воды: видео
ТЭК С начала месяца цена на электроэнергию в Украине подскочила на 56%. В чем причина
У Найема новая должность в Укроборонпроме. Будет распоряжаться активами концерна
Экономика У Найема новая должность в Укроборонпроме. Будет распоряжаться активами концерна
Пятница на 72 часа: Эпицентр еще не решил, как будет работать на выходных – ЭП
FMCG Пятница на 72 часа: Эпицентр еще не решил, как будет работать на выходных – ЭП
Популярное
фото/видео
Как проходят учения пограничников и мотопехоты по стандартам НАТО: видео
Как проходят учения пограничников и мотопехоты по стандартам НАТО: видео
В Туркменистане открыли гигантский памятник алабаю из чистого золота: видео
В Туркменистане открыли гигантский памятник алабаю из чистого золота: видео 14:06
Сильнейший тайфун на Филиппинах: десятки тысяч затопленных домов и ветер до 160 км/час
Сильнейший тайфун на Филиппинах: десятки тысяч затопленных домов и ветер до 160 км/час 13:40
Спорт. Гольфист совершил невероятное попадание в лунку с отскоком мяча от воды: видео
Спорт. Гольфист совершил невероятное попадание в лунку с отскоком мяча от воды: видео 12:52
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
 