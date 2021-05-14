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Канал HBO Max назвал дату премьеры спецэпизода сериала "Друзья" и показал тизер: видео видео

14.05.2021, 00:25
Скриншот видео HBO Max/Youtube
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Стриминговый сервис HBO Max покажет специальный эпизод культового сериала "Друзья: Воссоединение" 27 мая. Об этом сообщает Warner Media.

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Дата премьеры назначена на  день годовщины запуска HBO Max.

Как отмечается, в спецэпизоде примут участие звезды "Друзей" – Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лиза Кудроу, Мэтт Леблан, Мэттью Перри и Дэвид Швиммер.

Кроме того, в "Друзья: Воссоединение" приглашены множество специальных гостей, в том числе Дэвид Бекхэм, Джастин Бибер, BTS, Джеймс Корден, Синди Кроуфорд, Кара Делевинь, Леди Гага, Эллиотт Гулд, Кит Харингтон, Ларри Ханкин, Минди Калинг, Томас Леннон, Кристина Пиклз, Том Селлек, Джеймс Майкл Тайлер, Мэгги Уиллер, Риз Уизерспун и Малала Юсуфзай.

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Наталия Медведева
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