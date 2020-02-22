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Спустя 15 лет. НВО анонсировал выход нового эпизода сериала "Друзья"

Спустя 15 лет. НВО анонсировал выход нового эпизода сериала "Друзья" - Фото
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22.02.2020, 08:35

Серию покажут на стриминговом сервисе HBO Max, который начнет работать в мае этого года

Телеканал HBO снимет новый специальный эпизод известного сериала "Друзья". Об этом сообщает WarnerMedia.

В съемках примут участие все шестеро главных героев сериала: Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лиза Кудроу, Мэтт Леблан, Мэтью Перри и Дэвид Швиммер.

Об этом также объявил и Мэтью Перри в Instagram, опубликовав фото с друзьями в ретро-стиле. 

  • 13 ноября 2019 года СМИ сообщали, что HBO ведет переговоры с главными героями сериала о съемке нового специального эпизода.
  • 16 октября того же года Энистон завела аккаунт в Instagram. Ее страничка вызвала такой ажиотаж, что спровоцировала падение платформы. 
  • В январе 2019-го сообщалось, что сериал "Друзья" остается самым популярным среди подростков.
Владислав Сердюк
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