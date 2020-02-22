Спустя 15 лет. НВО анонсировал выход нового эпизода сериала "Друзья"

friends1_wb

Телеканал HBO снимет новый специальный эпизод известного сериала "Друзья". Об этом сообщает WarnerMedia.

В съемках примут участие все шестеро главных героев сериала: Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лиза Кудроу, Мэтт Леблан, Мэтью Перри и Дэвид Швиммер.

Об этом также объявил и Мэтью Перри в Instagram, опубликовав фото с друзьями в ретро-стиле.

13 ноября 2019 года СМИ сообщали, что HBO ведет переговоры с главными героями сериала о съемке нового специального эпизода.

16 октября того же года Энистон завела аккаунт в Instagram. Ее страничка вызвала такой ажиотаж, что спровоцировала падение платформы.

В январе 2019-го сообщалось, что сериал "Друзья" остается самым популярным среди подростков .