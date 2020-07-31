Минобороны изменило правила ношения военной формы - видео и фото

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В Министерстве обороны ввели ряд изменений во внешний вид военной формы, а также объяснили, как ее носить

Министерство обороны ввело новые правила ношения военной формы и знаков различия ВСУ. Видео с пресс-конференции опубликовано на YouTube Укрінформ

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В пресс-службе Минобороны рассказали, что новые правила вводят новые знаки отличия военных званий к парадной и парадно-выходной форме, также изменились и знаки различия высшего офицерского, сержантского и старшинского составов.

Знаки отличия воинских званий на полевой форме, как и надписи на нагрудных знаках, должны быть исполнены черной ниткой.

Теперь на парадной и на полевой формах нарукавные знаки, указывающая на принадлежность к роду войск, размещаются на правом рукаве. Знак воинской части - на левом. Флаг Украины на обеих рукавах. 

Утверждены новые беретные знаки радиотехнических войск и войск связи, морской пехоты и Государственной специальной службы транспорта. Также упорядочивается форма одежды военнослужащих-женщин ВМС. 

Пилотки оставили только для авиационных частей, а кант на них привели в единый белый цвет. Изменились и эмблемы на воротник парадной и повседневной формы одежды. Также в Минобороны уточнили порядок ношения наград и ведомственных знаков отличия.

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Теги: ВСУ, минобороны, военная форма
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