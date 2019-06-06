Рада ввела штрафы за незаконное ношение военной формы

Фото: 93-я ОМБр

Верховная Рада приняла во втором чтении закон о штрафах за незаконное ношение военной формы и ввела ответственность за осквернение памятников защитникам Украины. Об этом из зала заседаний сообщает корреспондент LIGA.net.

За проект изменений в Кодекс об административных правонарушениях и Уголовный кодекс №9217 проголосовали 235 народных депутатов.

За незаконное ношение военной формы со знаками отличия предлагается штрафовать на сумму в размере 150-200 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (2550-3400 грн). Повторное нарушение повлечет штраф 200-400 минимумов (3400-6800 грн) или общественные работы от 30 до 40 суток.

Законопроект предлагает ввести также уголовную ответственность за надругательство над памятниками защитникам родины: тюремный срок от трех до пяти лет.

Незаконное использование и ношение орденов, медалей, других наград и почетных знаков будет наказываться штрафом в 100-200 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан. За повторное правонарушение - штраф 200-400 минимумов.

Ранее послы Польши и Израиля заявили, что они против памятника Шухевичу в Украине.

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