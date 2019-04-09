На границе с Польшей внедряют новации для уменьшения очередей

На границе с Польшей на двух пунктах пропуска внедрены новации для уменьшения очередей. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

Эксперимент введен с 1 апреля и будет продолжаться до начала июня в двух пунктах пропуска Смильница и Грушев. Изменения заключаются в последовательности осуществления пограничного и таможенного контроля.

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"При выезде из Украины туристы сначала проходят процедуру паспортного контроля. Пограничный наряд вносит информацию о лицах и транспортных средствах в ведомственную базу и данные автоматически передаются в базу данных сотрудников таможни. Поэтому нет необходимости инспектору таможни еще раз вносить эту информацию", - отметили в пресс-службе.

Одновременно осуществляется пограничный и таможенный досмотр автомобиля. В Госпогранслужбе уточнили, что это позволяет избежать дублирования функций и уменьшить время, необходимое для пересечения границы.

"Такая апробация технологических процедур в пунктах пропуска Смильница и Грушев, которые расположены на смежной территории, только первый шаг для достижения цели уменьшения времени на прохождение погранично-таможенных формальностей при выезде за пределы Украины. В случае успешности этого эксперимента, он будет введен во всех пунктах пропуска", - уточнили в пресс-службе.

Такие технологические процедуры уже действуют в пункте пропуска Новые Яриловичи на границе с Беларусью, и в общем пункте пропуска Паланка на украинском-молдавской границе.

13 февраля двое украинцев хотели незаконно пересечь границу с Польшей и попытались применить оружие.