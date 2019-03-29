"Ноль отходов". Во Львове на день откажутся от пластика: видео

9 апреля власти Львова призывают всех жителей города на день отказаться от пластика, в частности, от полиэтиленовых пакетов в магазинах.

Всех призывают в этот день приходить в магазины со своими многоразовыми или бумажными сумками для продуктов. Отказаться в этот день также хотят от пластиковой посуды.

Реклама

Инициатива – часть программы "Ноль отходов".

"Отказываясь от пластика, мы хотим показать компаниям, институтам, стартапам, которые готовы предлагать торговым сетям качественные бумажные заменители, что рынок открыт", - сказал заместитель городского главы Андрей Москаленко.

14 марта во Львове начала работать европейская платформа для заказа поездок Bolt (ранее Taxify).