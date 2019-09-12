Опубликовано видео масштабных очередей на блокпостах Донбасса

Появилось видео масштабных очередей на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения в Донбассе. Запись публикует Obozrevatel со ссылкой на донецкого блогера Макса Баринова.

По его словам, пенсионеры из оккупированных районов тратят около суток на дорогу туда и обратно за украинской пенсией.

"Самое тяжелое – это пройти блокпост. В день выплаты пенсий и социальных пособий очередь может составлять примерно 300 человек. Летом при 30 градусах жары можно стоять и по два часа. Бывает, что у пожилых людей случаются сердечные приступы", - сказано в сообщении.

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