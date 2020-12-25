Оркестр полиции Киева поздравил граждан с грядущими рождественскими и новогодними праздниками. В их исполнении прозвучала всемирно известная украинская композиция "Щедрик". Видео опубликовано в Facebook столичной полиции.

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Одна из самых популярных обработок Николая Леонтовича украинской народной песни "Щедрик" – известна не только в Украине, но и во всем мире. Существует более 100 вариантов исполнения на разных языках. В мире эта мелодия под названием Carol of the Bells (Колядка колоколов) стала одним из символов рождественских праздников.

19 декабря оркестр ВВС США поздравил украинцев с новогодними праздниками нетривиальным способом: они спели один из хитов украинского народного творчества – песню "Щедрик".

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Наталия Медведева

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