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Оркестр полиции Киева исполнил "Щедрик": видео видео

25.12.2020, 16:30
Скриншот видео Facebook полиции Киева
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"Щедрик, каким вы его еще не слышали". Военный оркестр США спел для украинцев: видео
"Щедрик, каким вы его еще не слышали". Военный оркестр США спел для украинцев: видео

Оркестр полиции Киева поздравил граждан с грядущими рождественскими и новогодними праздниками. В их исполнении прозвучала всемирно известная украинская композиция "Щедрик". Видео опубликовано в Facebook столичной полиции.

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Одна из самых популярных обработок Николая Леонтовича украинской народной песни "Щедрик" – известна не только в Украине, но и во всем мире. Существует более 100 вариантов исполнения на разных языках. В мире эта мелодия под названием Carol of the Bells (Колядка колоколов) стала одним из символов рождественских праздников.

  • 19 декабря оркестр ВВС США поздравил украинцев с новогодними праздниками нетривиальным способом: они спели один из хитов украинского народного творчества – песню "Щедрик".

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Наталия Медведева
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