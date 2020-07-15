"Поющий" пресс-атташе Рэй Кастильо попрощался с украинцами песней - видео

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Пресс-атташе Рэй Кастильо решил не изменять своим традициям и спел на прощание украинскую песню

В посольстве США в Украине подошел к концу срок полномочий пресс-атташе Рэя Кастильо. "Поющий" сотрудник дипломатического ведомства решил попрощаться с украинцами привычным для него способом - спел песню "Їхав, їхав козак містом", которую после разместил в Facebook.

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За время своего пребывания на посту пресс-атташе Рэй Кастильо уже показывал как готовить индюшатину в честь Дня благодарения, пел песни в честь Дня независимости Украины и при введении в стране карантина, а также вдохновлялся украинским народным творчеством при мытье рук.

  • В январе Европарламент одобрил Brexit и запел грустную песню: видео.

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Теги: видео, песня, Посольство США, Рэй Кастильо
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