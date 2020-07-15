"Поющий" пресс-атташе Рэй Кастильо попрощался с украинцами песней - видео

В посольстве США в Украине подошел к концу срок полномочий пресс-атташе Рэя Кастильо. "Поющий" сотрудник дипломатического ведомства решил попрощаться с украинцами привычным для него способом - спел песню "Їхав, їхав козак містом", которую после разместил в Facebook.

Присоединяйтесь к Instagram Liga.net - здесь только то, о чем вы не можете не знать

За время своего пребывания на посту пресс-атташе Рэй Кастильо уже показывал как готовить индюшатину в честь Дня благодарения, пел песни в честь Дня независимости Украины и при введении в стране карантина, а также вдохновлялся украинским народным творчеством при мытье рук.